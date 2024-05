Álex Rins: «¿Márquez o Martín? No me gustaría estar en la piel de Ducati»

Álex Rins atendió a OKDIARIO desde el circuito de Montmeló, en la previa del GP de Cataluña de MotoGP. El piloto catalán habló sobre su futuro en Yamaha, las evoluciones que traen para esta carrera, los problemas que están teniendo esta temporada y la retirada de Aleix Espargaró. Además, el 42 habló sobre la batalla entre Jorge Martín y Marc Márquez por el puesto de compañero de Pecco Bagnaia en Ducati oficial y reconoció que no le gustaría estar en la piel de Gigi Dall’Igna, director general de Ducati, uno de los grandes responsables a la hora de tomar la decisión final.

Pregunta.- Llega el Gran Premio de casa, uno muy especial para usted, ¿cómo lo afronta?

Respuesta.- Pues la verdad que con mucha ilusión y muchas ganas. Es un gran premio que el año pasado no pude disputar por la lesión que tuve en la pierna. Pero este año llegamos con cositas nuevas. Venimos de la semana pasada, después de rodar en Le Mans el fin de semana, fuimos a hacer un test muy importante en Mugello y nos fuimos de ahí con bastantes cosas positivas. Una de ellas fue la reconfirmación del carenado. Vamos a llevar un carenado nuevo aquí, en este gran Premio. Así que nada con muchas ganas, deseando ver el circuito lleno que siempre se llena y a luchar.

P.- Le Mans fue una carrera muy dura para usted, pero Montmeló es diferente. ¿Espera un fin de semana parecido al de Le Mans o confía en dar un salto adelante?

R.- Será un fin de semana que ya veremos si es duro o no. Faltan pocas horas para saberlo, pero, no, confío que será un buen fin de semana, mejor que el de Le Mans por el estilo del circuito, las curvas por el upgrade que llevamos aquí de carenado, de aerodinámica. Así que creo que puede ser interesante.

P.- ¿Qué tal fue el test de Mugello? ¿Pudo probar algo que les permita dar un paso adelante en este Gran Premio?

R.- No todo. Igual nos va a ayudar tanto en Jerez como en Mugello. Encontramos esa décima y media, dos décimas, que nos daban ir un poco más cómodos y yendo más cómodos, rodábamos incluso más rápido. Así que eso es importante y veremos a ver si nos ayuda realmente. Cuando ves la diferencia es cuando te comparas con todos los pilotos en pista en el mismo momento. Entonces ya te digo con muchas ganas veremos a ver cómo va, pero confío que irá bien. Es un circuito con mucho desgaste de neumático, es un circuito de mucha gestión. Cada año hemos tenido que gestionar mucho los neumáticos para acabar en buenas condiciones.

P.- ¿Cuál es el objetivo para esta carrera y cuál sería un resultado con el que se iría satisfecho?

R.- Yo creo que aunque suene un poco genérico, el objetivo es seguir evolucionando la moto. Ahora mismo ya me gustaría decirte que nuestro objetivo es acabar en el podio aquí en el Gran Premio de casa, pero ahora mismo tenemos que seguir mejorando la moto para seguir acercándonos, seguir luchando, seguir recuperando esas posiciones, esa distancia final al final de carrera que más o menos estamos perdiendo un segundo por vuelta las dos Yamaha comparado a los demás. Así que a ver si lo podemos acortar.

P.- Cuando firmó por Yamaha sabía lo que había, pero ¿se esperaba este inicio tan malo o confiaba estar un poco más arriba a estas alturas?

R.- Es difícil mejorar la moto. El año pasado sufrieron bastante. Este año estamos sufriendo, desde luego, y hemos dado un pasito hacia adelante en el área del motor, en el área de velocidad punta, pero quizás hemos perdido un poco de paso por curva. Entonces, ya te digo, hacer un cambio drástico tiene tiempo. Necesita pasar tiempo, necesitas probar cosas, necesitas ver qué dirección tomar. Lo que sí que estoy orgulloso es de cómo está trabajando todo el equipo en general. Yamaha están invirtiendo muchas horas. Ayer me decían que están haciendo reuniones hasta las 00:00 de la noche, hora japonesa. Entonces la verdad que eso es muy bueno y se ve el espíritu y las ganas de trabajar que tienen.

P.- Le quería preguntar primero por el hombre del día, su amigo Aleix Espargaró, que ha anunciado su retirada a final de temporada. ¿Qué le parece la decisión?

R.- La verdad que desde luego que es un día súper emotivo por Aleix. Tengo mucha relación con él. Vivimos a 100 metros, salimos en bici, nos llevamos muy bien y la verdad que chapó. Me quito el sombrero con todo lo que ha hecho, lleva muchísimos años aquí, nunca ha tirado la toalla. Es uno de los pilotos más trabajadores que más trabaja fuera de la pista para estar al máximo: bicicleta, gimnasio… Estoy contento y orgulloso de él, también porque es uno de los pilotos que me he encontrado, que es persona.

P.- La decisión de Aleix deja una Aprilia libre, que es una de las mejores motos del mundial. ¿Le seduce esta opción o le seguiremos viendo con los mismos colores?

R.- No lo sé, no lo sé. La verdad que no sé nada. Todavía estamos esperando. No hemos hablado todavía con Yamaha a día de hoy y veremos. No sé. A ver, desde luego que… no sé qué decirte. Como bien dices es una moto que funciona muy bien. Ahora mismo Ducati, Aprilia, KTM les ves que hacen la diferencia, entonces no lo sé. No sé qué decirte.

P.- ¿Pero le gustaría pilotar la Aprilia? Al final, es una moto candidata a ganar…

R.- Es una moto buena, Maverick está ganando carreras. Aleix el año pasado ganaba carreras. Este año le está costando un poquito más, pero lo está haciendo bien. Oliveira, algún gran premio está por ahí arriba.

P.- Respecto al mercado, le quería preguntar también por el tema del momento, la pelea por la Ducati entre Márquez y Martín. ¿Si fuera Ducati a quién elegiría, Marc o Jorge?

R.- Es una pregunta tan complicada porque al final, como bien dice Jorge, su etapa en equipos satélite se ha acabado. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, desde que subió aquí a MotoGP ha estado en el Pramac, en un equipo satélite y con moto oficial, pero al final en un equipo satélite y la verdad que tiene opciones, desde luego que tiene opciones. Va líder del campeonato con 38 puntos de diferencia. Motos tiene, justo ahora hablábamos que hay un sitio libre en Aprilia si no lo cogen en Ducati. A día de hoy, quitando Pecco, Binder y Fabio, todos los demás son sitios libres. ¿Qué haría yo si fuera Ducati? No lo sé. El otro día leí una conversación de Dall’Igna que dijo que se regirían también un poco por el pasado o algo así.

P.- Sí, dijo que no tendría en cuenta sólo la temporada 2024, sino toda la historia de sus pilotos, pero ¿si tuviera que elegir a uno, cuál escogería?

R.- Es que es muy difícil. A Jorge le tengo mucho aprecio. Está demostrando este año ser un piloto muy fuerte. El año pasado ya lo demostró. La diferencia del año anterior a este que ha mejorado mucho mentalmente y es capaz de ser más consistente. ¿Marc? Es uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP con muchísimos títulos debajo del brazo. Está demostrando que Ducati es una moto buena. El año pasado sufriendo muchísimo con la Honda, este año no ha ganado, poco le faltará, pero está ahí delante.

P.- Vaya papelón tiene Ducati…

R.- No me gustaría estar en la piel de Dall’Igna (director general de Ducati).

P.- Ducati tiene un papelón porque Márquez parece que ha recuperado su mejor versión y está arriba con una moto de 2023. Usted vivió de primera mano lo que hacía con la Honda, sacándole el máximo partido a esa moto, ¿se esperaba que estuviera arriba tan rápido y se adaptara tan bien a la Ducati?

R.- No, no me lo esperaba porque conozco a Marc. Lo conozco porque es un piloto español y hemos coincidido muchas veces, pero la diferencia de edad es mayor, en comparación a Maverick, por ejemplo, que he corrido con él toda la vida o Fabio. Pero no me lo esperaba porque al final Marc es un piloto con mucho talento, muy rápido, le ha bastado una carrera para adaptarse a la Ducati. ¿Qué significa eso? Que la moto es muy buena y si a eso le sumas un piloto muy bueno, pues ahí lo tienes.

P.- El que también está hecho un toro es el rookie Acosta… recuerda un poco a Márquez por su agresividad a la hora de pilotar, no le teme a nada ni a nadie…

R.- La verdad que muy bien. Mira, ahora mismo estoy viendo aquí (en el hospitality de Yamaha) el adelantamiento que le está haciendo a Marc en Portimao repetido. Tiene hambre. Es lo que digo un poco comparando también con Marc. Desde luego que el histórico que tiene Marc no lo tiene Pedro, al final es un piloto rookie, pero la moto le permite hacer esto también. ¿Sabes lo que te quiero decir? No estoy diciendo que Pedro sea malo y esto lo haga por la moto. Es un binomio. O sea, es cosa de dos. Lo está bordando mucho.

P.- ¿Dónde ve a Acosta de aquí a final de temporada? ¿Cree que puede llegar al top cinco del Mundial?

R.- No lo sé, porque no sé muy bien dónde está, pero ganando carreras, seguro.

P.- Por cierto, en Le Mans se batió récord de asistencia de la historia del Mundial y en Jerez se firmó el mejor registro del circuito en los últimos años. Parece que MotoGP vuelve a enganchar a los aficionados.

R.- Sí, la verdad que es muy bonito. Es muy bonito ver otra vez los circuitos llenos de nuevo. No cabe un alma, el paddock que está lleno, las gradas están llenas, así que es que está emocionante. Hay buena pelea.

P.- Como espectador, aparte de como piloto, y aficionado a las motos, ¿quién cree que va a ganar este Mundial? No, quién quiere, sino quién cree.

R.- ¿Quién creo? Desde luego que todo es posible. Pero si Marc estuviera algo más cerca, se lo pondría muy difícil a Jorge. Jorge lo tiene fácil. Tiene una ventaja de 38 puntos. Quedan muchísimos puntos, y más con la sprint, pero la verdad que todo indica que Jorge se lo va a llevar este año.