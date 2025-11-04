Alejandro Iribas y Ángel Santos han vuelto a besar la gloria proclamándose campeones de España de Supercars Endurance GTX. Los pilotos españoles lo lograron ganando la primera de dos carreras en el icónico circuito Ángel Nieto de Jerez. En la segunda fueron quintos, resultado suficiente para alzar el título y quedar subcampeones de GTC. Los de Chefo Sport by Petrogold han vuelto a brillar dentro del campeonato con esa gran primera posición.

Desde la tercera línea de parrilla de GTX, y con condiciones de pista extremadamente complicadas, tomó la salida Ángel Santos y rebasando al rival que tenía justo delante se situó en cuarta posición, lugar que mantuvo hasta entrar en la ventana obligatoria para hacer el cambio de piloto.

Es en ese momento cuando Iribas se puso los mandos del Ligier, tras una estratégica llamada desde boxes por la posibilidad de salida del coche de seguridad, al quedar fuera el Porsche GT3 CUP del equipo portugués AF V Motorsport, incorporándose a pista con vuelta perdida, pero ya con

la parada hecha. Situación que le favorecía, ya que únicamente dos coches hicieron esa jugada.

Con la salida del coche de seguridad y tras dos vueltas detrás de él, cuando este se retira, entraron en boxes sus rivales directos quedando en la primera posición que ya no abandonaría hasta pasar bajo la bandera a cuadros ocho vueltas después, siendo escoltado en el podio por el segundo Ligier del equipo Chefo Sport y por el BMW M4 de los terceros clasificados en el campeonato.

Otro hito de Alejandro Iribas, promesa del automovilismo español

Con esa primera posición en la primera carrera y teniendo por detrás a todos los rivales por la lucha del campeonato, eliminaban esa diferencia de seis puntos que había al inicio del fin de semana en su contra, situándolos en primera plaza y metiendo 11 puntos al equipo McLaren, líder hasta antes de empezar la carrera y que quedaron finalmente en séptimo lugar.

Con Alejandro Iribas al volante esta vez al inicio de la segunda carrera, y con un buen ritmo, mantuvo la quinta posición en la que salía, realizando una carrera con inteligencia suficiente para no meterse en líos y controlando a los rivales para que no les recortasen puntos y poder ganar el campeonato.

Cuando se realiza el cambio de piloto, la pareja formada por Iribas y Santos, tenía que cumplir con los 10 segundos que tenía de hándicap por haber ganado la primera carrera y se reincorporó en sexto lugar justo por detrás del McLaren, manteniendo una muy bonita lucha durante las últimas seis vueltas hasta que Santos, con una maniobra perfecta en la entrada de la curva Nieto

de la última vuelta, adelantó y se sitúa en quinto lugar.

La carrera la ganó el Porsche portugués que le sirvió para conseguir adelantar al McLaren quedando segundos del campeonato y a 12 puntos de los españoles Iribas y Santos. Con los resultados de ambas carreras, el equipo español Chefo Sport by Petrogold consiguió con sus dos pilotos, tras ganar tres de las ocho carreras en su primera participación en el campeonato, se hicieran con el triunfo de la competida categoría GTX, luchando con su Ligier de tú a tú con marcas como BMW, Ferrari, Aston Martin, Porsche o Ginetta.