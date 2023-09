Aleix Espargaró, sobre su adelantamiento a Bagnaia: «Ha sido la frenada de mi vida»

Aleix Espargaró consiguió una victoria espectacular escapándose en la sprint race del GP de Cataluña de MotoGP. El de Granollers hizo la frenada de su vida para poder pasar a Pecco Bagnaia, el piloto que mejor frena de toda la parrilla. A partir de ahí puso la directa y se escapó. Nadie le pudo seguir. Sobre la pole, que fue para el italiano, reconoció que se enfadó un poco al ver que no la había logrado pero luego se le pasó. «Le he pegado un puñetazo al casco», dijo.

¿Montmeló le debía una?

«No, me la debía yo. El error lo hice yo y nadie más que yo. A Montmeló, de hecho, le debo yo todo, porque este circuito es el que me ha visto crecer y el que me ha dado todo. Sólo ha sido una carrera esprint, pero la sensación de cruzar aquí la meta primero, delante de tanta gente y de mi familia, ha sido muy bonito. Ha sido una sensación que no olvidaré nunca».

¿Y la sensación de superioridad?

«Otras veces la he tenido, pero no he tenido la confianza como para adelantar e irme. No lo había hecho nunca en mi carrera. He salido, he visto que Pecco iba rápido en las primeras vueltas y he pensado: ‘Déjale y al final le adelantas, que tienes más tracción’. Y luego, en la cuarta vuelta me ha venido como un ataque de ego y he pensado: ‘Si él ha hecho esta apuesta, yo tengo más ritmo que él, así que si juega fuerte, tú más’. Me he dicho a mí mismo que si él destrozaba el neumático, yo también, y que si jugábamos a eso yo era mejor. He intentado adelantar e irme, y ha funcionado el plan. Para la confianza de uno mismo, lo que he hecho hoy es muy positivo».

¿Ha sido la frenada de su vida?

«Sí. Incluso Pecco me decía que podía haber entrado un poco antes, que he ido un poco al borde el block-pass. Pero es que Pecco frena muy tarde, es el mejor de la parrilla frenando y yo tengo que mejorar las frenadas recto. Ya vimos en Austria lo que sufrí. Cuando he tirado la frenada, entre que llevaba mucha velocidad por el rebufo y que es Pecco, se me ha empezado a bloquear el tren delantero y no me atrevía a entrar en la curva. He pensado: ‘Si yo entro aquí, ahora la pierdo de delante y me lo llevo puesto’. Entonces, he alargado un poco la frenada. Aunque sabéis que soy un piloto limpio, ha sido un poco al límite, pero es que Pecco frena muy tarde».

¿Y los intentos anteriores?

«Es que en los intentos anteriores, llegaba con más velocidad y el tío frenaba 10 metros más tarde que yo. Luego se quedaba parado. Mi moto tenía más tracción, creo que se ha visto que teníamos más velocidad en el centro de la curva, pero frenaba muy tarde. Realmente, ha sido difícil».

¿Pensó otros sitios donde pasar a Pecco?

«En la 3, donde he pasado a Jorge, y en la 5, donde ha habido muchas caídas, ahí era bastante superior. Pero siempre es difícil pasar a Pecco. Creo que si me hubiera esperado un poco, habría sido más fácil, porque tenía más tracción que él y gastaba un poco menos el neumático, así que podía haber pasado más fácil. Pero me apetecía, estaba convencido de que podía irme».

¿No le da rabia el mal inicio de año?

«Sí, claro que sí. Además me da rabia porque lo he dicho muchas veces, y no me escondo: ha sido mi culpa porque he cometido errores, por querer demasiado hacer siempre la pole, intentar ganar siempre, he hecho muchas vueltas rápidas pero tenía haber estado un poco más tranquilo, haber hecho cuartos o quintos y ahora estaría segundo o tercero en el campeonato. Pero estaba el 13 y ahora estoy quinto. Pero, bueno, esto es así. Siento que el año pasado cuando pensaba que era casi imposible a mi edad y después del año que hice que mejorar era casi imposible con el año que hice, me veo con mucha más confianza que nunca en mi vida, con una seguridad impresionante. La verdad es que me enorgullece. El campeonato es largo. Ganar a Pecco va a ser casi misión imposible por los puntos y porque es la referencia, pero queda mucho y creo que podemos llegar a estar entre los tres mejores».

¿El doblete es posible?

«Lo intentaremos. Yo creo que la carrera de mañana será un poco más táctica, un poco más lenta, o eso espero, porque hoy hemos volado. El récord de la pista creo que era 39.9 y hemos hecho muchas vueltas por debajo del récord de la pista. Ha sido impresionante. Así que mañana espero que sea un poco más lenta. Con el neumático medio me he encontrado muy bien. Veremos. Yo creo que puede ser un buen día también».

¿Creía que se iba a llevar la pole también?

«Sí, me he enfadado bastante, la verdad. He intentado sonreír, porque no puedes estar enfadado siendo segundo, jamás. Pero cuando he llegado al box le he pegado un puñetazo al casco porque no controlas los sentimientos. Y yo tenía un sentimiento de haber perdido, de haber fallado, porque mi moto era mejor que la de Pecco y me ha ganado en la pole. He tenido mucho chattering con poca gasolina y no he sido capaz de batirle. Pero, en cualquier caso, cuando se pasa un poco el cabreo del orgullo y del ego, ves que salir segundo en las dos carreras es positivo. Pero, lo reconozco: hoy tenía que haber hecho 38.5, mi moto era superior a la suya, y no he sido capaz en el qualify».