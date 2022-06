Aleix Espargaró: «Ganar en Montmeló sería la hostia»

Aleix Espargaró ha metido miedo tras el primer día de entrenamientos libres. El piloto de Aprilia ha marcado el mejor tiempo del viernes y ha sido el único capaz de bajar del 1:40. Está rodando muy rápido y viene siendo muy constante en las últimas carreras, lo que le convierte en uno de los grandes favoritos a ganar el GP de Cataluña de MotoGP. «Sería la hostia», ha asegurado el español al respecto.

Gran expectación mediática

«Tengo 30 periodistas alrededor y jugando Nadal, tiene mucho más mérito».

¿Cómo lo encaja tan bien?

«Cuando decimos que lo difícil es estar detrás, caerte, luchar, volverte a levantar no es un tópico, es que es así. Es mucho más jodido estar detrás, sufrir que ahora. Me lo estoy pasando súper bien, estoy disfrutando, estoy súper relajado. Es el gran premio de casa, pero, en realidad, no tengo más presión. Tenía ganas de salir y mostrar a todos que voy muy rápido, que esta es mi pista y poder hacerlo porque la moto te acompaña, es un lujo. Bah, estoy tranquilo».

Hacer un 1-2 el domingo

«Ojalá, sería brutal poder hacer un 1-2, pero en esta pista es muy difícil porque la caída del neumático es altísima, la moto hace muchísimo spin (derrapar). En este deporte se trata de ir rápido, pero no gana siempre el más rápido. Casi siempre, pero no siempre. Y esta es una de las pistas en las que puede que no gane el más rápido y que gane el que haga un mejor trabajo. Creo que si gana el más rápido tenemos números de que así sea, pero también hay que trabajar bien y llegar a final de carrera con opciones».

¿Qué tal se comporta la Aprilia?

«Va bien. Hemos sido constantes. Con el neumático duro no me ha gustado mucho, pero aún y así hemos sido de los más rápidos. Con el medio he sido bastante más rápido que los rivales, pero creo que por velocidad hoy he sido bastante superior, pero a partir de la vuelta 10-12 hasta la 23 ahí es donde se van a marcar diferencias, y por ahora nadie ha llevado las gomas tan al extremo. Mañana lo vamos a hacer en el FP4 y veremos».

«Eso ya lo dijo Rivola después de la victoria de Argentina, cuando todo el mundo estaba muy contento. En América, dijo: ‘Bueno, bueno, ahora está bien, todo el mundo está muy contento, pero verás si sigues así que dejarás de caerle tan bien a todo el mundo’. Llevamos cuatro podios seguidos, somos constantes, regulares. Leía una entrevista a Livio Suppo, que me hizo mucha ilusión, que decía: ‘Si no podemos ganar nosotros el campeonato, me haría mucha ilusión que lo ganara Aleix, se lo merece por el trabajo que está haciendo, nunca había visto nada igual en toda mi carrera deportiva’. Es decir, que sigue haciendo ilusión, porque es muy extraño todo lo que está sucediendo. Creo que hasta final de año será así».

«Sería la hostia. Le tengo igual de cariño al podio de Jerez que a la victoria de Argentina, sino más. Fue impresionante subir al podio en La Catedral. Si pasa no me busquéis el lunes en el test».

¿Mejorarán tu tiempo en el FP3?

«Nos gusta mucho con mi entorno hacer apuestas de esto. No sé si va a valer, pero va a ser décima arriba o abajo. Mi tiempo es muy rápido con el calor que hacía. Mañana, con 20 grados menos de asfalto, va a ser fácil bajar esos tiempos. Pero creo que yo podré bajar un par de décimas mi tiempo».

¿Con qué piloto del pasado se compara?

«No lo sé. Quizá Marco Simoncelli, pero fue mucho mejor que yo. En 125 y 250 le costó hasta que ganó el Mundial. Pero luego llegó a MotoGP, pesando un montón, con una moto no oficial e iba rapidísimo».

Sete Gibernau

«No había caído en Sete, es un buen símil. Es un piloto muy trabajador. Me acuerdo un verano, creo que hace un par de años, estuve en su casa y aún se volvía loco con la técnica, con la manera de poner el gas en el entrenamiento que hicimos allí con Pedrosa. En eso me veo reflejado: perfeccionista, trabajador. Él no pudo acabar de rematar, a ver si puedo hacerlo yo».

Bastianini le ve favorito

«Suscribo lo que ha dicho Enea pero prefiero hacer lo que hice yo, tener las sensaciones. No me cansaré de decirlo cuando todo el mundo te dice: ‘Es sólo viernes’. Sí, es solo viernes, lo repito, pero prefiero hacer el ritmo que he hecho yo que el que ha hecho él y el domingo veremos».