Carlos Alcaraz ya está en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. El tenista murciano continúa con su progresión y en un nuevo día con grandes sensaciones al servicio, tras su exhibición ante Kokkinakis, superó al holandés Tallon Grieskpoor (7-6, 6-3) para meterse en una ronda de torneo en la que ya puede ser considerado por pleno derecho candidato a la victoria final. Así lo demuestran las sensaciones de Carlitos, menos brillante en su juego pero sumamente efectivo y sólido, pero sobre todo al 100% en el plano que más dudas generaba, el físico.

Con este triunfo, Alcaraz alcanza las 100 victorias como tenista profesional con apenas 19 años –cumplirá 20 en mayo–, una cifra a la que llega con sólo 32 derrotas en su haber, en un balance sobresaliente y que demuestra la calidad innata de un tenista que es el segundo en la historia que menos partidos ha necesitado para ‘ponerse a cien’ en el circuito –John McEnroe lo logró con un partido menos–, por delante de otros mitos de precocidad como André Agassi o el mismísimo Rafa Nadal.

En lo que respecta al encuentro ante Griekspoor, de nuevo un tenista peligroso enfrente en pistas rápidas, una nueva prueba de fuego para confirmar la adaptación de Alcaraz a la superficie. La docilidad del tapete de Indian Wells, más lento que otros de su mismo calibre y que ya ha provocado las críticas, entre otros, de Daniil Medvedev, está ayudando a la transición de Carlos, quien mientras tanto sigue haciendo gala de un potencial infinito al servicio, no tanto en cuanto a cantidad de saques directos –ninguno esta noche– si no en el blindaje que impide a los rivales cosechar no ya una rotura, si no una sola oportunidad de break.

Griekspoor no tuvo opciones en un primer parcial en el que ambos destacaron con su servicio y no pudieron hacerlo al resto, llevando la decisión a un tie-break en el que Alcaraz mostraba una determinación superior y se llevaba al público de su lado para poner tierra de por medio y apuntarse el primer parcial. Estadísticamente, había sido un gran set de Carlos, doblando con sus winners a los errores no forzados y marcando la diferencia en el momento justo, como si de un veterano se tratara.

Obligado a forzar la máquina, Griekspoor ya había comprobado que llevar el partido a la muerte súbita no era una solución ante Alcaraz y se vio obligado a forzar más al resto para intentar llevarse un break que le diera la posibilidad de soñar con una tercera manga. Lo que se encontró el neerlandés, como parte de la inercia ganadora de su rival, fue un break en contra que marcaría el devenir del segundo set y, por ende, del partido.

La sentencia de Alcaraz

Alcaraz comenzaba con la primera ventaja doble del encuentro, un 2-0 que cerca estuvo de perder a continuación, cuando cedía su primera pelota de break del partido –¡y del torneo!– ante un Grieskpoor que no pudo completarla. A partir de ahí, consolidación y de nuevo la máxima solidez por parte de un tenista que ha decidido ponerse el mono de trabajo y mostrar una cara más pragmática y segura que la que nos tiene habituados, pero igual de eficaz que en sus mejores momentos.

Los juegos fueron pasando e irremediablemente, tras amagar con un nuevo break con 5-2, Alcaraz acababa cerrando el partido y su victoria 100 en el circuito ATP por 6-3. El número dos del mundo está a sólo cuatro partidos de volver al uno, acumulando sensaciones positivas y ya en octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells, donde el británico Jack Draper, verdugo de su compatriota Andy Murray, será su próximo escollo a superar.