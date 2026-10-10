Alcaraz sigue en modo intratable: no da opción a Cerúndolo en su estreno en Shanghái

Carlos Alcaraz lo retoma donde lo dejó. De Tokio a Shanghái. De alzar el trofeo en Japón a inaugurar su carrera en China con triunfo veloz. Poco más de una hora para rendir a Cerúndolo (6-3, 6-3) e iniciar con el pie derecho su ruta hacia su noveno Masters 1000. «Moustache team», escribe el murciano en la cámara, el protocolo del campeón. Y sonríen todos, tanto él como su equipo. Todos con bigote tras la conquista en Tokio. «Si ganamos el torneo, nos dejamos bigote», propuso Alcaraz. Y ocurrieron ambas variables. Buen ambiente fuera; victorias dentro de la pista.