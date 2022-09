Alcaraz – Ruud: hora y dónde ver por TV y online la final del US Open 2022 en directo

El US Open llega al momento de la verdad: la final del último Grand Slam del año. De los 128 jugadores que iniciaron el torneo, sólo Carlos Alcaraz y Casper Ruud han superado cada batalla hasta darse cita en la final de este domingo 11 de septiembre. Nueva York será testigo no sólo de un pulso por el título sino que en juego también está liderar el ranking de la ATP. Consulta a qué hora y dónde ver por TV y online la final del US Open 2022 entre Alcaraz y Ruud.

Carlos Alcaraz, número 4 de la ATP, y Casper Ruud, número 7, son los únicos supervivientes en el US Open 2022. El español y el noruego se deshicieron de Frances Tiafoe y Karen Khachanov, respectivamente, para mantener vivo su sueño de triunfar en Nueva York. Ambos se dan cita en la final del último Grand Slam de la temporada en un partido con doble premio para el ganador: el título como campeón del US Open y la condición de nuevo número uno mundial.

Nuevo York es la ciudad de los rascacielos, esa que nunca duerme y la tierra de las oportunidades. Y Carlos Alcaraz y Casper Ruud están ante una ocasión de oro, un tren seguramente de muchos por su juventud, pero al que uno y otro lucharán por subirse este domingo porque lleva a la gloria. Para el español es su primera final de Grand Slam y de llevarse el título sería el número uno más joven de la historia del tenis. Para el noruego es la segunda, tras disputar la final de Roland Garros donde sólo Rafa Nadal pudo despertarle de su sueño. También él puede salir como número uno de la ATP.

La final del US Open 2022 entre Carlos Alcaraz (2003) y Casper Ruud (1998) será el tercer enfrentamiento entre ambos. El español ha ganado los dos duelos precedentes, primero en Marbella en 2021 y después esta temporada en la final del Masters 1000 de Miami. Será la primera vez que se vean en un partido al mejor de cinco sets, una batalla en la que no sólo será importante el juego, sino también el aspecto mental. Quien mejor sepa controlar los nervios y las emociones tendrá más posibilidades de llevarse el premio.

¿A qué hora es la final del US Open 2022?

Pongan las alarmas este domingo 11 de septiembre a las 22:00 horas – una hora menos si están en las Islas Canarias-, porque es el momento en el que se han dado cita Carlos Alcaraz y Casper Ruud para disputar la final del US Open 2022 en la Arthur Ashe de Nueva York. El partido decisivo del último Grand Slam del año, un encuentro que pasará a la historia porque el que lo gane no sólo será campeón del US Open sino también nuevo número uno mundial a partir del próximo lunes.

Dónde ver por a Alcaraz – Ruud

Carlos Alcaraz está a una victoria de hacer historia en Nueva York. El español podría convertirse en el tenista más joven en alcanzar el número uno en caso de levantar su primer Grand Slam. Para ello, deberá ganar a Casper Ruud, número 7 de la ATP, y también aspirante al número uno de la ATP. La final del US Open 2022 se podrá ver a través del canal Eurosport, disponible en Movistar +. Si lo prefieres, en OKDIARIO, encontrarás la narración en directo y online de la final del US Open entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud para no perder detalle de todo lo que ocurra en el partido decisivo del que saldrá el nuevo campeón en Nueva York y el número uno mundial.