Alcaraz progresa adecuadamente: «Me siento muy bien, echaba de menos los nervios y la presión»

Alcaraz recorrió las tripas de la Arthur Ashe con una sonrisa de oreja a oreja. Olvidense de la cautela, es aquí y ahora. «Me he sentido muy bien», asegura al reducido grupo de medios españoles desplazados a Nueva York, entre ellos OKDIARIO. Ha disputado su segundo partido después de cuatro meses y va al alza respecto a su debut. Todavía con margen de mejorar, pero las sensaciones progresando adecuadamente.

«Me he sentido muy bien, cuando juegas con alguien como Faria es difícil porque tiene un saque impresionante. Es complicado coger la iniciativa. Ha sido un juego donde no me he sentido cómodo y me ha hecho break. En términos generales, me he sentido muy bien. En la movilidad, golpes, darme cuenta de lo que pasa en el partido… Echaba de menos sentir los nervios y la presión», detalló Alcaraz.

Todavía puede y va a alcanzar mejoría. Especialmente al servicio, que fue de menos a más durante el partido contra Faria y pasó de promediar 165 km/h a alcanzar los 200 en más de un saque. «Estuve incómodo en un juego y me hizo break. Sabía que iba a ser un partido complicado porque saca muy bien. Luego he ido mejorando poco a poco. Sentía mejor el movimiento y he mejorado el porcentaje de primeros saques.

Alcaraz también se posicionó respecto a lo cargado que está el calendario tenístico. «En el futuro me tomaré algunos descansos largos. De uno o dos meses perdiéndome algunos torneos porque es imposible jugarlos todos. Estamos viendo a muchos jugadores lesionarse y a muchos jugadores cansarse. Si no hacen nada al respecto, veremos aún más casos en el futuro. Me tomaré algunos descansos y me perderé algunos torneos en el futuro, seguro», dijo el murciano.