Alcaraz, obligado a hacer historia si quiere mantener el número uno

La brillante conquista del Masters 1000 de Indian Wells ha devuelto a Carlos Alcaraz a lo más alto del ranking ATP. El tenista español ya sabe, con apenas 19 años, lo que es subirse a lo más alto, bajar debido a una desafortunada lesión como la sufrida antes del Open de Australia y regresar, en cuestión de semanas, a un número uno que deberá defender en el Masters 1000 de Miami. El torneo norteamericano, en el que conquistó el título en 2022, es más una trampa que una oportunidad para el tenista de El Palmar, quien está obligado a hacer historia si quiere mantenerse al frente de la clasificación ATP dentro de dos semanas.

Alcaraz, que apunta a debutar el sábado 25 en partido correspondiente a la segunda ronda de Miami –está exento de la primera como primer cabeza de serie–, sólo tiene una posibilidad de seguir con el número uno del ranking ATP cuando acabe el torneo y esa no es otra que repetir el título que ganó en 2022. Carlos defiende los 1000 puntos correspondientes al vencedor de la pasada edición y todo lo que no sea repetir resultado provocará una importante pérdida que derivaría en decir adiós al número uno del mundo, sólo dos semanas después de regresar a lo más alto.

Novak Djokovic, el aspirante a un trono que cedió hace apenas unas horas, no podrá participar en el Masters 1000 de Miami, debido a su condición de extranjero no vacunado que provoca que sea vetado por el Gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, Nole ya tuvo el mismo problema en 2022 y por tanto, no defiende ningún punto en la presente edición, así que se mantendrá al terminar el torneo, pase lo que pase, con los mismos 7160 puntos con los que empezara una cita en la que junto a Rafa Nadal es el principal ausente.

Alcaraz cuenta actualmente con 7.420 puntos, después de haberle sido sumados los 640 que diferencian el título de Indian Wells con las semifinales que logró en el mismo torneo en 2022. Sin embargo, todo lo que no sea volver a ganar los 1.000 puntos correspondientes al vencedor del Miami Open provocará que Alcaraz deje el número uno a Djokovic y vuelva a la oposición en calidad de segundo clasificado del ranking ATP.

La historia espera a Alcaraz

Ganar el Miami Open 2023 significaría hacer historia de nuevo para Carlos Alcaraz, por varios motivos. El primero y el más claro sería repetir el título en el gran torneo de la costa este de Estados Unidos, algo que no está a la altura de cualquiera y que le colocaría en una lista más que privilegiada junto con Novak Djokovic, Roger Federer, André Agassi, y Pete Sampras. Pero además, Alcaraz aspira a completar el denominado Sunshine Double, que corresponde al doble triunfo en una misma temporada en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Después de su título reciente en California, Carlitos ya sabe lo que es ganar los dos torneos, pero quiere más y en el horizonte queda la opción más que exigente de hacer un doblete histórico que sólo siete tenistas han logrado en toda la historia y ninguno con la edad del murciano.