Carlos Alcaraz comienza con victoria su defensa del título en el ATP 250 de Buenos Aires. El tenista español, gran favorito al triunfo final en la capital de Argentina, debutó con un partido engañoso, tanto en sensaciones como en el marcador, en el que se impondría al argentino Camilo Ugo Carabelli, en dos sets con más turbulencias de lo que a priori reza el luminoso (6-2, 7-5). Poco fino con el servicio, Carlos encontró en el resto a su gran aliado y así pudo remontar las desventajas iniciales en ambos parciales para colarse directamente en cuartos de final del cuadro.

Con una derecha potente y en fase de adaptación en lo que a precisión se refiere, y un revés que debe subir enteros con el paso de los días, Alcaraz acabó desplazando al aguerrido Ugo Carabelli, proveniente de la previa y situado esta semana en el puesto 134 del ranking ATP. Especialista en tierra, Carabelli llegaba con ocho victorias consecutivas al partido, pero medirse con Carlos Alcaraz es otro nivel y la falta de constancia le hizo pagar con derrota en ambos sets.

Con suficiencia en el primer parcial y con sufrimiento en el segundo, en el que se colocó con un 5-2 favorable pero acabó rozando el tie-break, Alcaraz selló con el resto su pase a cuartos de final de un torneo en el que ha empezado con buen pie, pero en el que debe mostrar mucho más para ganar. Consciente de su margen, en su primera cita oficial con la tierra, el murciano celebró, con rabia pero sin demasiada euforia, la culminación del trabajo bien hecho ante un notable Ugo Carabelli.

Alcaraz, tras su victoria inaugural en un torneo donde es muy querido y en el que se ha valorado su regreso, tras vencer en 2023, se medirá al italiano Andrea Vavassori, de 28 años y 152 del ranking ATP, en cuartos de final. El transalpino dio la sorpresa de la jornada al apartar del cuadro al siempre competitivo en tierra Laslo Djere, por un marcador de 6-4, 7-5, y pese a su buen hacer en la ronda previa, parece un rival asequible para Carlos Alcaraz en busca de las semifinales.

Buenos Aires quiere volver a ver a Carlos Alcaraz triunfar, siempre que no lo haga algún tenista local, y el español se ha desmarcado por su adaptación a la cultura argentina. No es fácil ver a uno de los mejores del mundo en un torneo ATP 250, pero Alcaraz no ha venido a pasearse, si no a volver a ganar el Argentina Open, y tras ganar a Ugo Carabelli ya está a sólo tres pasos de revalidar el título.

El poder de Carlos Alcaraz al resto

Si bien el saque de Carlos Alcaraz, últimamente centro de todas las miradas, no pudo pasar del aprobado en el día de su debut en Buenos Aires, el resto sí marcó diferencias a favor del tenista de El Palmar, hasta el punto de que Ugo Carabelli sólo pudo hacerse con tres juegos en todo el partido al servicio. La tierra batida facilita las cosas para Carlitos siempre que no se enfrente a especialistas al saque, y su potencia y capacidad de combinar alturas acabaron por marcar la diferencia, por K.O. al resto en el primer parcial, y con puntualidad y dos roturas consecutivas en el segundo y definitivo, momento en el que la dejada ganó peso para volver a destapar la magia del número dos de la ATP.

No lo tuvo fácil Alcaraz en este segundo parcial, en el que vio como, por momentos, se derrumbaba el castillo después de contar con un 5-2 favorable. Ugo Carabelli aprovechó sus últimas bocanadas para levantar dos pelotas de encuentro, hacer enloquecer al público y aguantar en el alambre todo lo que pudo hasta que Carlos, de nuevo con el resto como aliado, colocaba el 7-5 definitivo que le permitía cerrar su primera contienda en la gira sudamericana en una hora y 42 minutos de encuentro.