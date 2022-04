Carlos Alcaraz comenzará este miércoles su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo, torneo al que llega con la vitola de candidato al título gracias a la conquista del Masters 1000 de Miami. El tenista murciano no olvida que sólo tiene 18 años y quiere ir paso a paso, pero no oculta su ilusión por todo lo que está sucediendo y por el que puede ser su próximo gran desafío, un duelo en cuartos de final en el Principado ante Novak Djokovic.

“A veces es difícil, pero trato de hacerlo fácil”, resalta Carlos, en la previa a su debut en Montecarlo. «Estoy aquí por primera vez y todo es nuevo para mí. Me esfuerzo e intento controlar los nervios», completaba, alucinando con el Principado. “Por supuesto, siempre seré la misma persona. Nunca cambiaré», resaltó el tenista murciano, sobre su evolución y su adaptación personal a la nueva situación profesional.

“No quiero tener prisa, sólo me concentro en el primer partido”, dijo Alcaraz, que se refirió al potencial duelo con Djokovic en cuartos de final de Montecarlo. «Lógicamente si más adelante juego con Novak Djokovic, sería un gran partido. Jugar contra el jugador número uno del mundo sería increíble para mí, pero espero jugar bien en los primeros partidos primero y espero enfrentarme a él luego, en los cuartos de final».

“Fue realmente especial para mí. Tuve tiempo para celebrarlo con mis amigos y familiares en casa durante un par de días, pero ahora es el momento de centrarme en la tierra batida y el primer Masters 1000 en Montecarlo”, añadió, en referencia al título en el Masters 1000 de Miami.

Preguntado por su equipo, en especial sobre Juan Carlos Ferrero, Alcaraz destacó una vez más el apoyo. “Me apoyan mucho y sin ellos no sería posible estar aquí, ganar mi primer Masters 1000. Me apoyan mucho, se esfuerzan y están hablando conmigo todos los días, diciéndome las cosas negativas, las cosas que tengo que mejorar, las cosas que no estoy haciendo bien. Eso me ayuda mucho».