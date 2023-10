Alba Carrillo cuenta toda la verdad sobre sus relaciones con Fonsi Nieto y Feliciano López

Alba Carrillo vuelve a estar en el foco de la polémica después de la publicación de su último libro, titulado Lista para la vida. La ex colaboradora de Telecinco ha hablado sobre sus relaciones con Fonsi Nieto y Feliciano López y lógicamente, las confesiones han generado una gran polémica.

Alba Carrillo tuvo en su día una relación con Fonsi Nieto y Feliciano López, entre otros, y ha periodista ha desvelado todos los secretos sobre como vivió este tipo de amores en su último libro que se ha publicado esta semana en el que hace un repaso de su vida en una novela autobiográfica.

«Me sentí ultrajada, ¿por qué no me dijo que mi sobreexposición mediática lo había saturado? El proceso fue durísimo. Nunca me ha dolido más el alma que cuando me vi frente a él en el juzgado». Estas fueron las primeras palabra Alba Carrillo en las que se refiere a su proceso judicial con Fonsi Nieto, con el que tiene un hijo en común.

Alba Carillo también ha explicado como vivió el proceso en el que ambos superaron un aborto antes de ser padre. La colaboradora de Telecinco relata con crudeza un episodio difícil para la pareja y en la que ella vivió una agonía. «Aún recuerdo llorando a los dos mientras personas ajenas hablaban sobre nuestro hijo. Salí muerta de miedo por la incertidumbre. Me sentía juzgada (así era), insegura, dolida. Volví devastada a la casa (de GH VIP). Tuve que hacer un ejercicio de contención y eso me llevó al derrumbe emocional. Al terminar el concurso conocí la resolución. Nadie puede imaginar mi agonía», afirmó.

Boda y problemas con Feliciano López

Alba Carrillo también narra y cuenta todas sus vivencias sobre su relación con Feliciano López, con el que se llegó a casar y todo acabó divorcio. «La forma deshumanizadora en la que todo sucedió, resultó desgarradora.Acabé sumida en una depresión, sin poder dormir y rumiando día y noche las posibles razones de aquella sangría emocional», cuenta la ex colaboradora de Telecinco.

«Por las noches me despertaba con espasmos y pesadillas, tenía sudores y destemple. Estaba exhausta de llorar. Por protocolo me quitaron auriculares, cordones y cualquier objeto susceptible de facilitar un comportamiento autolesivo», afirmó Carrillo en el nuevo libro que ha visto la luz y que ha generado una gran polémica.

Para concluir, Alba Carrillo dijo que: «No quería morirme, aunque lo llegué a verbalizar. Lo que quería era detener la mente y descansar. Mi marido no contestaba a las llamadas. No se enteró de nada, andaba pajareando. Al tercer día pedí el alta voluntaria por pánico a que la noticia trascendiera a la prensa».