El agente de Piastri desmiente el trueque con Verstappen: “Se ha escrito mucha ficción…”

Mark Webber ha sido tajante con el futuro de Oscar Piastri. La llegada de Max Verstappen a McLaren se ha convertido en un potente rumor. Teniendo en cuenta que el australiano tampoco está especialmente cómodo en Woking, la idea de un cambio de cromos había cogido fuerza. Sin embargo, el expiloto descarta esa posibilidad.

La temporada pasada terminó con una gran tensión con las famosas Papaya Rules, que generaron mucha polémica con decisiones que beneficiaron a Lando Norris, como el cambio de posiciones de Monza. Pese a ello, en unas declaraciones para RACER, el representante de Piastri aclara que no se esperan cambios: «Oscar tiene contrato con McLaren por un futuro previsible. Hablar de que está presionando para irse es una tontería».

Los de Woking vienen de firmar un año perfecto a nivel de palmarés. Sin embargo, la escudería ha perdido ese dominio incontestable con la nueva normativa. En ese sentido, Webber recalca que la apuesta del equipo no ha cambiado: “Se han escrito muchas historias ficticias sobre él y otros equipos… McLaren ha dicho repetidamente que lo quiere a largo plazo y Oscar está centrado en eso.”

El piloto es parte de una de las duplas más potentes del Gran Circo, pero la posibilidad de hacerse con los servicios de un tetracampeón del mundo no aparece todos los días. Lo cierto es que el australiano encajaría en la política de fichajes de Red Bull, al ser un talento confirmado, pero joven y con mucha proyección.

Max Verstappen tiene que tomar decisiones

El neerlandés está pasando por un momento difícil en Milton Keynes, con opciones muy escasas para colarse en el podio. Su futuro sigue siendo una incógnita total, ya que su contrato cuenta con una cláusula que le permitiría salir del equipo si no se alcanzan los resultados previstos.

McLaren no es la única escudería que podría tentar a Verstappen. Mercedes lleva mucho tiempo detrás de él y podría tomar la decisión de prescindir de George Russell. Además, los de Toto Wolff han demostrado que tienen un monoplaza dominador. En el caso de una supuesta salida, Red Bull tendría que explorar las diferentes opciones del mercado. Además de Piastri, podrían estudiar la posibilidad de fichar a Carlos Sainz, que no está contento con Williams.