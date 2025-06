Los aficionados del Atlético braman en las redes contra Gil Marín y Cerezo de una forma nunca vista por la inacción del club en el mercado de fichajes del Mundial que arranca este fin de semana. Basta echar un vistazo en X o en Instagram para darse cuenta del grado de encolerizamiento de la parroquia colchonera, que focaliza su ira en el CEO y en el presidente, a lo que culpabiliza de la falta de movimientos. Lo cierto, sin embargo, es que Carlos Bucero sigue a lo suyo y no quiere saltarse un solo paso de su hoja de ruta, escrupulosamente calculada.

La afición del Atlético estaba totalmente convencida de que hoy se anunciaría el fichaje de Álex Baena y el almeriense se incorporaría a la expedición que ya se encuentra en Los Angeles para preparar su debut del domingo ante el PSG. Y lo cierto es que se ha intentado hasta última hora, pero no ha podido ser. La falta de acuerdo entre Riquelme y el Villarreal obligaba al Atlético a desembolsar el importe íntegro del traspaso y eso condicionaba otras operaciones, por lo que se ha optado por seguir negociando. Todavía existe una opción de que Baena juegue el Mundial de clubes, ya que se abrirá una segunda ventana tras la primera fase, pero parece ya ciencia-ficción.

Baena va a ser jugador del Atlético sí o sí. Hay acuerdo sobre el precio que hay que pagarle al Villarreal -a falta de ajustar lo de Riquelme- y desde hace mucho tiempo se tiene el ok del futbolista, que firmará contrato por las cinco próximas temporadas. Sin embargo, todo apunta a que para verle debutar habrá que esperar al arranque del curso 25-26. A él y al resto de refuerzos, que no serán pocos: el fichaje de Cardoso está a punto, con el Cuti Romero se siguen los tiempos y en cuanto a Theo Hernández…bueno, esa es otra cuestión.

En la indignación de la parroquia colchonera hacia su directiva existen dos focos principales de conflicto: el primero, no haberse reforzado para el Mundial de clubes; el segundo, estar negociando con un jugador que en el pasado abandonó el Atlético para irse al eterno rival, y que en varias ocasiones ha menospreciado en las redes sociales al club que le dio la posibilidad de ser profesional. Está claro que la afición no quiere a Theo, pero la dirección deportiva mantiene la cabeza fría y cree que es una oportunidad única de mercado que no se puede desaprovechar. Eso sí, en cuanto se anuncie el fichaje del francés van a estallar las redes sociales.