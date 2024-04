Adrian Newey podría dejar Red Bull… ¿para fichar por Aston Martin?

La bomba del mercado de Fórmula 1 podría estar cerca y en este caso no sería un piloto. Se trata de Adrian Newey, el creador y desarrollador histórico de Red Bull y artífice de los múltiples títulos mundiales que han ido conquistando a lo largo de los últimos años. Desde Alemania afirman que el ingeniero británico de 65 años hará pública próximamente su marcha de la mejor escudería que existe a día de hoy.

Lo haría 18 años después de que en 2006 se uniera a este ambicioso proyecto que ha reinado durante muchas temporadas con seis campeonatos de constructores y siete de pilotos. Todo se ha dinamitado este jueves, el mismo día en el que en Inglaterra han filtrado una nueva investigación de Red Bull a su jefe, Christian Horner, por esos comportamientos inapropiados que tuvo con una de sus empleadas hace unos meses.

Ahora, la cabeza pensante de ese garaje estaría plateándose seriamente su salida y, como decimos, los medios germanos hablan de un anuncio inminente. Si esto acaba sucediendo, su fichaje estará más cotizado incluso que el de la mitad de pilotos que quedan sin contrato. Con Lewis Hamilton y Fernando Alonso ya asegurados en Ferrari y Aston Martin, la otra gran escudería, Mercedes, podría echar el resto por Newey en vez de por un conductor estelar.

Según informan desde Auto Motor und Sport, el inglés está muy disgustado con la lucha de poder en el equipo y pretende evitar verse empujado por completo al proyecto del hiperdeportivo RB17, un superdeportivo de más de mil caballos. Sin embargo, su intención es estar únicamente ligado a la F1 y seguir fabricando año a año las máquinas que pilotan Max Verstappen y Checo Pérez.

Ferrari, Mercedes y Aston Martin, detrás de Newey

Al parecer, el mayor candidato para contratarle es Ferrari, pues fue visto recientemente en un aeropuerto de Bolonia, pero no hay que descartar la opción de Mercedes ni tampoco la de Aston Martin. Por un lado, el equipo comandado por Toto Wolff le podría utilizar como reclamo para alcanzar su gran sueño: fichar a Verstappen. Y por otro, los británicos buscarían añadir con Newey una nueva estrella a su espectacular proyecto.

Hace poco, el propio Newey ya se dejó querer por Aston Martin. «No tiendo a planificar las cosas con demasiada antelación. Mientras siga disfrutando y el equipo me quiera, continuaré haciéndolo por el momento y luego tendremos que ver qué nos depara el futuro», afirmó el ingeniero, cuya intención de continuar inmerso en la F1 está intacta, sea donde sea.

«Desde que tenía unos 10 años, seguramente a los 12, quería ser diseñador en automovilismo e, idealmente, en la F1. Eso es a lo que me propuse durante toda mi adolescencia. Logré conseguir ese primer trabajo en el automovilismo cuando me gradué. Lo he disfrutado enormemente y lo sigo disfrutando», comentó el gurú de Red Bull desde Suzuka en el fin de semana del Gran Premio de Japón al ser preguntado por la posibilidad de poner punto y final a su etapa en la escudería para empezar otra nueva.