Adiós a pasar frío con este invento de Decathlon: la solución a tus problemas

Con la llegada del frío, muchas veces los guantes no son suficientes. Da igual si llevas un abrigo grueso o bufanda hasta la nariz, porque las manos siempre acaban heladas. Pero este año Decathlon tiene un as bajo la manga. Hablamos de los calientamanos de bolsillo Wedze, un invento sencillo, barato y eficaz que se ha convertido en todo un éxito entre quienes buscan una manera rápida de entrar en calor sin complicaciones.

Estos pequeños sobres térmicos funcionan casi como por arte de magia. Solo hay que abrir el paquete y esperar unos minutos para que empiecen a calentarse. No llevan pilas ni cables, y no hay que enchufarlos en ningún sitio. Su secreto está en una reacción natural al contacto con el aire, que genera un calor suave y constante durante unas cinco o seis horas. Es decir, que con uno de estos en el bolsillo, puedes olvidarte de las manos frías durante toda una jornada de trabajo o una escapada a hacer deportes de nieve.

El formato más popular es el de 30 unidades, ideal para tener siempre a mano durante todo el invierno. Cada calientamanos viene en su envoltorio individual, y una vez abierto empieza a activarse de inmediato. Se pueden meter dentro de los guantes, en los bolsillos del abrigo o incluso en las botas si lo que quieres es calentar los pies. Algunos los usan para hacer deporte al aire libre, otros para ir en moto, trabajar en exteriores o simplemente para resistir el frío durante un paseo o una espera larga.

Calientamanos de bolsillo Wedze de Decathlon

Otra de las ventajas que destacan quienes los han probado es su precio asequible. El paquete de 30 unidades cuesta sólo 14,99 euros. Por lo tanto, no hace falta gastar mucho para tener calor de sobra. Y lo mejor: no necesitas ninguna fuente de energía. Son productos desechables, sin cables, sin baterías y sin mantenimiento. Los usas, disfrutas del calor, y una vez que se enfrían, se tiran a la basura.

El invento ha arrasado entre los aficionados a los deportes de invierno, los moteros y quienes hacen senderismo en épocas frías. En las reseñas de la web de Decathlon, los calientamanos Wedze acumulan más de 900 valoraciones y una puntuación media de 4,6 sobre 5. La mayoría coincide en que son un salvavidas para el invierno, pues son cómodos, eficaces y muy fáciles de usar. Algunos incluso los recomiendan para situaciones cotidianas, como esperar el autobús por la mañana o dar un paseo con el perro cuando el termómetro marca bajo cero.

Eso sí, hay que tener algunas precauciones básicas. No se deben colocar directamente sobre la piel ni usar mientras se duerme, ya que el calor continuo podría causar molestias o irritaciones. Lo ideal es mantenerlos dentro del guante, el bolsillo o una prenda que haga de barrera. Tampoco conviene aplastarlos ni doblarlos con fuerza, porque podría afectarse la reacción que los mantiene calientes. Y, aunque parezca obvio, no se deben calentar en el microondas ni cerca de fuentes de calor.