Adiós a los auriculares deportivos: el futuro del bluetooth ya está aquí para hacerte el entreno más fácil

¿Te imaginas hacer ejercicio sin preocuparte por los cables, los auriculares que se caen o el sudor que los estropea? Pues deja de imaginar, porque ya es una realidad. Los clásicos auriculares deportivos tienen los días contados gracias a una nueva tecnología que está cambiando por completo la forma en la que entrenamos. Hablamos de la conducción ósea, y en concreto, de los nuevos auriculares bluetooth con MP3 de Decathlon que están marcando un antes y un después en el mundo del deporte.

Durante años, hemos entrenado con auriculares metidos en los oídos, soportando que se muevan con cada zancada o que nos aíslen tanto del exterior que ni escuchamos el tráfico. Esto, además de incómodo, puede llegar a ser peligroso. Por eso, la conducción ósea se presenta como una alternativa revolucionaria: transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, dejando libres los oídos. Así puedes escuchar tu música, podcast o instrucciones sin dejar de estar atento a lo que ocurre a tu alrededor. Perfecto si sales a correr por la ciudad o pedaleas por carretera.

Auriculares de conducción ósea de Decathlon

El modelo que propone Decathlon va más allá de lo que estamos acostumbrados. Estos auriculares combinan bluetooth y MP3, lo que significa que puedes escuchar música incluso sin llevar el móvil encima. Ideal para los que entrenan en el agua o simplemente prefieren no cargar con el teléfono. Y sí, son totalmente resistentes al agua, así que puedes usarlos en la piscina o en el mar sin miedo. Además, son ligeros, cómodos y se ajustan tan bien que ni te das cuenta de que los llevas puestos, aunque estés en plena sesión intensa.

Uno de sus grandes puntos fuertes es esa sensación de libertad que ofrecen. No tienes que preocuparte por cables enredados, por si se desconectan o por si sudas demasiado. Te los pones y listo. Además, como no bloquean el canal auditivo, sigues escuchando lo que pasa a tu alrededor. Eso, más allá de la comodidad, es una ventaja en seguridad porque no perderás de vista lo que ocurre mientras corres, caminas o pedaleas. Y si entrenas con app o entrenador virtual, puedes seguir las indicaciones sin perder el contacto con tu entorno.

Este tipo de tecnología no es nueva del todo, pero hasta ahora estaba reservada a productos más caros o especializados. Lo interesante es que Decathlon ha logrado ofrecerla en un formato accesible, bien diseñado y pensado para todos los públicos, pues están a la venta por 59,99 euros en tiendas físicas y en su página web. Desde quien nada cada día hasta quien simplemente quiere caminar escuchando su playlist favorita sin dejar de oír el sonido de los pájaros o una conversación cercana. Es una forma de hacer el entrenamiento más natural, sin desconectarte del mundo real.

Estos auriculares no solo son un paso más en la evolución del audio deportivo, sino que también mejoran tu experiencia de entrenamiento. Si alguna vez te sentiste incómodo con los auriculares de siempre, si te molestaban o simplemente no te convencían, puede que haya llegado el momento de cambiar.