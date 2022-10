El acuerdo entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por el traspaso de Antoine Griezmann va, ahora sí, en buen camino. Está muy cerca la fumata blanca por 20 millones de euros más una cantidad en bonus que podría alcanzar otros cinco más. En definitiva, la mitad de los 40 que se acordaron hace dos veranos. El jugador hará a su vez un gran esfuerzo económico. Cobrará lo mismo, pero en más años. Firmará contrato hasta 2027, por lo que se retirará en el Atlético de Madrid.

Quedan flecos aún por cerrarse, pero la predisposición entre las dos partes es la máxima porque saben que no les queda otro remedio que llegar a un acuerdo. El Atlético por la presión del entrenador, que insiste en que quiere tener a su disposición al jugador durante todos los minutos que considere oportunos, y no a partir del minuto 60. El Barcelona, porque no cuenta con el francés y sabe que volver a tenerle en la plantilla no sólo es un problema para Xavi, sino también un gasto económico inasumible.

Griezmann, que ayer fue titular en Brujas y falló un penalty en la segunda parte, estrellando su disparo en el travesaño, también lo ha puesto todo de su parte accediendo a prorratear su sueldo en más temporada. Cobrará lo acordado en el Atlético, pero a cambio de jugar como rojiblanco hasta 2027, cuando ya haya cumplido los 36 años. El jugador no perderá dinero, pero lo cobrará en más años.

Antoine finalizaba contrato con el Barcelona en junio de 2024. Ahora lo amplía tres más, pero ya en el Atlético, donde percibirá en torno a 10 millones de euros netos por temporada y, ahora sí, a plena disposición de Simeone, que hasta ahora sólo había podido utilizarle como titular en dos partidos para no vulnerar el tope de 15 que hubiera convertido en obligatoria la cláusula de compra de 40 millones de euros.