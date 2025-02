El abogado de Sinner confiesa cómo fue el pacto para evitar una sanción mayor: «La oferta era más atractiva»

La sanción a Sinner por dopaje sigue dando que hablar. Y seguirá dando. El tenista tenía el próximo mes de abril fijada la audiencia para resolver su caso por doble positivo, pero ha llegado a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) antes de que el tribunal alcanzara una conclusión. Estará tres meses sin competir.

La sanción empieza a contar desde el pasado 9 de febrero y se extenderá hasta el próximo 4 de mayo. Parecía que el proceso se alargaría en el tiempo, pero el acuerdo entre jugador y AMA da por cerrado un proceso marcado por la incertidumbre y las dudas sobre el tratamiento favorable que ha tenido Sinner. Uno de los más críticos ha sido Djokovic.

«Hay un consenso o mayoría de jugadores con los que he hablado en el vestuario, que no están felices con la manera en la que se ha manejado este proceso. La mayoría de jugadores no siente que se haya sido justo, sienten que hay favoritismo», inicia Djokovic su comparecencia. Parece que casi puedes afectar el desenlace si eres un jugador top», aseguró.

Al serbio en particular y al circuito tenístico en general le resulta extraña la sanción de tres meses a Sinner. Ahora, tal vez, encuentren respuestas en las explicaciones que ha dado el abogado del tenista italiano. «Todo sucedió increíblemente rápido, en apenas dos días. Fue bastante complicado convencer a Jannik de que aceptara el pacto. Yo le decía que convenía aceptar los tres meses porque nunca se sabía lo que podría pasar en un juicio», confiesa el letrado de Jannik a la BBC.

«Mi consejo fue ‘uno nunca sabe qué va a pasar en una audiencia, sabemos que la AMA está presionando para que sea un año, si no aceptamos su oferta, entonces irán a la corte pidiendo un año y quién sabe qué podrían hacer esos tres jueces’. Así que tres meses, en mi opinión, era una buena posibilidad» añadió el letrado.

Y tenía razón porque Sinner no se perderá ningún Grand Slam, ya que reaparecerá a principios de mayo en el Masters 1000 de Roma, última gran cita antes de Roland Garros. Sí se ausentará de los Masters 1.000 de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid. Además, Sinner no puede ejercitarse en instalaciones que estén relacionadas con las organizaciones que rigen el tenis profesional. Lo hace en privado.