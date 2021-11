Eric Abidal ha decidido dar la cara. El ex futbolista y secretario técnico del Barcelona fue infiel a su mujer Hayet, algo que llegó a ser confirmado por los protagonistas en los interrogatorios por el caso Hamraoui, jugadora del PSG con la que el francés puso los cuernos a su esposa. La madre de sus cinco hijos anunció públicamente que tras todo lo sucedido va a pedirle el divorcio a Abidal, al que además lanzó un dardo.

Y ahora ha sido el propio ex jugador azulgrana el que ha tomado la palabra en sus redes sociales con un emotivo mensaje para su mujer: «Hayet Abidal, perdóname. Sea cual sea tu decisión, seguirás siendo a mis ojos la mujer de mi vida, y especialmente la madre de nuestros maravillosos hijos. Merezco esta humillación incluso si me mata vivo. Algún día me perdonarás».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de E.Abidal Official (@abi22ericabidal)



Abidal responde así al último ataque de Hayet, sin mencionarle directamente pero claramente aludiendo a esa infidelidad del ex futbolista con Hamraoui: «Perdonamos, hasta que algo se derrumba en ti, ya no sientes nada, ni perdón ni rabia, sino solo las ganas de pasar página y pensar otra cosa». Precisamente, el episodio de la agresión a la jugadora del PSG ha acabado destapando esa aventura extramatrimonial de Abidal, que ha sido interrogado por su posible vinculación con el caso. También se relacionó a Hayet con lo sucedido, algo que ella negó en un comunicado en el que además anunció que pedía el divorcio a Eric.

«Después de que la Fiscalía de Versalles anunciara la noche del lunes que el chip del teléfono de la futbolista estaba a nombre de su marido Éric Abidal, éste le confesó que mantenía una relación adúltera con Hamraoui. Obligada por las circunstancias y con desagrado por el caso Hamraoui, Hayet Abidal solicitará el divorcio en Barcelona. A partir de ese momento, Hayet Abidal afronta el caso judicial con la esperanza de limpiar su honor y reputación, dañada por los rumores», decía en su comunicado Jennifer Losada, la letrada que va a defender a Hayet.