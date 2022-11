Ya son 9 los lectores de OKDIARIO que han conseguido su pala de pádel diseñada por Ibai Llanos y su mochila Siux

El día 16 de noviembre se celebró el segundo día del sorteo OKDIARIO-Pādel Nuestro de los tres que vamos a llevar a cabo. Sorteamos productos Siux que vamos a repartir entre los lectores del periódico. Se van a entregar un total de 10 palas con el exclusivo diseño de Ibai Llanos y 5 mochilas Siux, perfectas para guardar tus palas y pelotas de forma amplia y cómoda. Y tú, ¿todavía no has participado? ¡Sólo queda 1 día y sortearemos 4 palas y 2 mochilas! No te quedes sin tu pala o tu mochila, rellena este formulario y participa.

Nos pondremos en contacto con los ganadores a través del correo electrónico.

Estos son los ganadores del sorteo:

Día 15 de noviembre:

Pala Siux Adrenaline Ibai Edition 1: Pedro Ruiz, Logroño

Pala Siux Adrenaline Ibai Edition 2: José Manuel Pozuelo, Madrid

Pala Siux Adrenaline Ibai Edition 3: Adrián Pérez, Arenas de San Pedro

Mochila Siux Fusion Azul 1: María José García, Madrid

Día 16 de noviembre:

Pala Siux Adrenaline Ibai Edition 4: Paloma Díaz, Madrid

Pala Siux Adrenaline Ibai Edition 5: Ana Palacios, Madrid

Pala Siux Adrenaline Ibai Edition 6: Pendiente de confirmación

Mochila Siux Fusion Azul 2: Francisco Ferreiro, A Coruña

Mochila Siux Fusion Azul 3: Pendiente de confirmación

Día 18 de noviembre:

Próximamente…