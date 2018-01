Roger Federer está viviendo su segunda juventud. El tenista de Basilea volvió a triunfar en el escenario donde el año pasado confirmó su retorno a lo más alto del tenis mundial: la final del Open de Australia. El número dos del mundo, a pocos más de 100 puntos de Rafa Nadal en el ranking, logró su vigésimo título de Grand Slam tras imponerse en la final del Abierto de Australia al croata Marin Cilic en cinco sets 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6 y 6-1 en algo más de tres horas de partido. Un jugador que es una leyenda del tenis, pero una leyenda muy viva.

De las Maldivas a Australia. Federer y Cilic coincidieron por casualidad durante sus vacaciones. Decidieron entonces quedar para pelotear en la más absoluta calma y privacidad. Y caprichos del destino, dos meses después, ambos se citaban para disputar la final del Abierto de Australia ante la atenta mirada de los casi 15.000 espectadores de la Rod Laver Arena y los otros miles repartidos por el resto del mundo.

Nueve veces se habían enfrentado antes y sólo una tuvo a Cilic como ganador, en las semifinales del US Open de 2014, previo paso de ganar su primer y único Grande. La última vez que se vieron las caras en otra final fue en Wimbledon del año pasado, cuando el croata apenas pudo presentar oposición por sufrir las temidas ampollas.

Con la Rod Laver Arena cubierta, arrancaba la final del primer Grande del año. El croata acusaba los nervios de un duelo de esta magnitud ante un jugador que buscaba su 20 Grand Slam. Su mejor arma, el servicio, no carburaba y Federer se ponía pronto con una ventaja de 0-4, renta más que suficiente para cerrar la primera manga con un resultado de 2-6 en 24 minutos de juego. Federer sólo había cedido dos puntos con su servicio.

El segundo set empezó como el primero, con Cilic al servicio, pero esta vez el croata sí lograba inaugurar el marcador. Había síntomas de que por fin el jugador que se había dejado ver durante las dos últimas semanas comparecía en la final. Por su parte, Federer seguía mostrando un juego impoluto al servicio y con su revés cortado, sin apenas desgastarse. El duelo se fue al tiebreak después de que ninguno aprovechara las ocasiones de break de las que dispusieron, bola de set incluida en el décimo juego, para el croata. Una muerte súbita vibrante y muy igualada en la que Cilic lograba imponerse y llevar las tablas al marcador, 7-6(5). Brazo en alto, apretaba el puño el croata para celebrar el set, el primero que se le escapaba a Federer en todo el torneo.

Un nuevo partido al mejor de tres sets

Tras cerca de hora y media de juego, empezaba un nuevo partido al mejor de tres sets. Hasta el sexto juego no aparecían las primeras ocasiones de rotura, situación que aprovecharía Federer para abrir la primera brecha en el marcador (2-4) tras una derecha fallida de Cilic. Se oía un fuerte “Come on” del jugador de Basilea, que ponía el turbo para llevarse poco después el set, 6-3, en menos de media hora.

Nada más abrir la cuarta manga, Federer se ponía por delante en el marcador tras convertir una bola de rotura. Cilic no terminaba de encontrarse cómodo en la pista, muy errático con la derecha y con un saque que no le daba ninguna garantía. Por su parte el suizo seguía gustándose a sí mismo y con una espectacular dejada ponía el 3-1 en el luminoso. Pocos imaginaban lo que estaba a punto de pasar. Cilic se reencontraba con su mejor versión ante un Federer que demostraba que es humano. El croata se apuntaba un parcial de 5-0 con el que se llevaba el cuarto set, 6-3 y ponía las tablas al encuentro.

Todo por decidir en el quinto set

Tras dos horas y media de partido arrancaba el quinto y definitivo set con un Cilic muy confiado que contaba de nuevo con bolas de break. Sin embargo, con un sensacional golpe a la línea, Federer salvaba la situación y parecía decir al mundo: “Aquí sigo, no crean que me he ido”. A continuación tras un resto a los pies y el consecuente fallo de derecha de Cilic, el suizo se ponía con ventaja en el marcador(2-0). Una renta que se haría aún mayor tras volver a romper el saque del croata en el sexto juego y con su servicio cerrar el encuentro tras más de tres horas de partido.

Domina tres de los cuatro Grandes

Con esta victoria, Roger Federer se sitúa como el jugador con más títulos de Grand Slam (20) desde que levantara el primero en Wimbledon en 2003. Iguala así el récord de seis coronas en Melbourne que tiene Novak Djokovic y pasa a dominar tres de los cuatro Grandes. En Wimbledon es líder absoluto con 8 coronas, en el US Open cuenta con 5 empatado con Pete Sampras y Jimmy Connors. Además, a sus 36 años, Federer se convierte en el segundo jugador de la historia más veterano en ganar un Grand Slam, solo superado por Ken Rosewall.