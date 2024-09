WhatsApp de oro ya disponible en tu móvil: qué es y cómo descargarlo

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo y su fama ha ido creciendo en los últimos años hasta convertirse en un elemento imprescindible en la vida de las personas. Sumidos en 2024 es prácticamente imposible vivir sin este servicio de mensajería que en su día puso fin a los mensajes de texto tradicionales y casi incluso a las llamadas telefónicas, que se han visto sustituidas por un texto que se puede enviar de forma gratuita. Por ello, en los últimos meses se ha puesto de moda WhatsApp oro, una aplicación de similares características pero que no pertenece a Meta.

Los números dejan claro la trascendencia de WhatsApp a nivel mundial. A primeros de año se calculó que más de 2.000 millones de personas en todo el planeta tenía esta aplicación instalada en el teléfono móvil y este número irá en aumento en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, principal zona de acción de esta empresa. El pasado febrero de 2014, la red social Facebook dio un golpe sobre la mesa haciéndose con esta aplicación por 19.000 millones de dólares estadounidenses.

La expansión de WhatsApp ha tenido que ver con la llegada al mercado en los últimos años de los smartphones, teléfonos con acceso a internet que permiten descargar aplicación y que ha sido un invento que más ha cambiado la vida de las personas de los últimos años… e incluso de la historia. Tener un ordenador en la mano ha supuesto toda una revolución y según el Digital 2024 Global Overview Report de We Are Social y Meltwater, el 70% de la población mundial tiene un teléfono móvil inteligente.

Esto explica los números de WhatsApp y más en España, que es uno de los países europeos en los que más se utiliza la aplicación, ya que el 97% de los que tienen acceso a un smartphone en nuestro país utilizan este servicio de mensajería gratuito. En los últimos meses también se ha puesto de moda el WhatsApp de oro, una aplicación similar que no es propiedad de Meta y que presenta la novedad de que tanto el logo como el resto de la aplicación pueda tener un tono dorado mientras la utilizas.

WhatsApp de oro

El WhatsApp de oro se ha convertido en tendencia en España de un tiempo a acá pero los primero de todo es obligatorio destacar que esta aplicación no es original. Incluso Meta ha dejado claro por activa y por pasiva utilizar medios no oficiales con el objetivo de evitar posibles fraudes y la introducción de un virus maligno que pueda desembocar en un robo de datos personas y el robo de dinero de la cuenta bancaria. Así que para evitar un susto lo más aconsejable es no introducir en tu teléfono móvil este tipo de app.

Aún así, cualquiera que lo desee puede descargar esta aplicación cuya principal virtud es que el clásico símbolo verde del WhatsApp está bañado en oro. Para ello simplemente tendrás que descargar la aplicación denominada WhatsApp Plus APK y seguir una serie de pasos para que en tu móvil aparezca el símbolo de color dorado, así como el resto de la interfaz.

A la hora de descargar esta aplicación tienes que tener claro que no es una app oficial y que Meta, empresa dueña de WhatsApp, no tiene nada que ver en ella por lo que desaconseja totalmente su utilización. Expertos en ciberseguridad también han opinado al respecto y también han desaconsejado la utilización de este servicio de mensajería con el objetivo de evitar ciertas estafas, que están muy de moda a día de hoy con el auge de las nuevas tecnologías.

Si realizas el cambio a esta versión, tienes que tener precaución a la hora de dar el consentimiento para acceder a los datos personas ya que todos tus mensajes, fotos, vídeos o audios pueden quedar expuestos a los ciberdelincuentes que se aprovechan de estos canales para poder suplantar la identidad de las personas y obtener un beneficio económico de los datos de los clientes. Si tomas la decisión de descargarla, es recomendable estar atento a posibles actos ‘raros’ que sucedan en tu teléfono móvil y denunciarlo lo más rápido posible ante las autoridades.