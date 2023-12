Vas a alucinar: estas son las reglas más raras que tienen los empleados de McDonald’s

McDonald’s es una de las cadenas de comida rápida que está en más países en el mundo, cada año se abren decenas de nuevas hamburgueserías con empleados que deben cumplir unas reglas. La idea de este restaurante es crear un ambiente y unas recetas que han cautivado desde los más pequeños hasta los no tan pequeños. Comerse una hamburguesa como todo un americano y disfrutar de algunas patatas o alimentos que acompañan esta experiencia es algo que podemos hacer prácticamente en cualquier rincón del mundo. Lo que quizás no sabíamos son las estrictas reglas que tienen los empleados de McDonald’s.

Estas son las reglas más radas que tienen los empleados de McDonald’s

La cadena de restaurantes de McDonald’s es una de las más extendidas del mundo, seguro que conoces a alguien que ha trabajado allí. Para ganarse unos euros de más cuando está estudiando o simplemente como primer trabajo o incluso como forma de mantener a la familia ya que no pagan mal y los horarios son flexibles.

La mayor parte de los clientes llegan en fin de semana, por lo que durante la semana se puede estudiar o cuidar de la familia, optando por un trabajo concentrado en estos días más fuertes. Todo aquel que haya trabajado en McDonald’s cuenta maravillas de esta hamburguesería, nada más lejos de la imagen que nos generamos los clientes.

El éxito de esta empresa americana los ha llevado a estar presentes en casi todo el mundo. Si no tuvieran unas reglas tan estricticas que quizás nos acaben sorprendiendo, no hubieran llegado tan lejos. Hay una serie de motivos para hacer bien las cosas y en este caso, cuentan con buenos asesores que han hecho de esta cadena una de las más destacadas.

Los empleados de McDonald’s deben trabajar siguiendo estas reglas

Una de las reglas de oro de McDonald’s es la limpieza. Cada 30 minutos o menos, deben lavarse las manos. Un requerimiento que quizás no pase en ningún otro restaurante, pero la limpieza del local y de los propios empleados es uno de los básicos de esta cadena. También deben llevar unos pantalones de vestir que no sean ni vaqueros rotos, ni leggins con su uniforme, no llevar tatuajes visibles, ni perforaciones.

La imagen es importante y hasta obligan a los que se disfrazan del famoso pallaso a no responder sino se le llama por su nombre Ronald. Deben interpretar el papel de forma magistral. Tampoco pueden comer durante su turno, aunque sí que recibirán descuentos del 50% durante la semana para llevarse comida.

La comida no se regala, la que sobra se tira. Una norma que solo rompieron en la pandemia con el personal sanitario. Toda la comida se elabora en un tiempo de espera concreto, los empleados ya saben qué es lo que van a tardar. Si el pedido de un auto es muy largo y se pasa del tiempo esperado, obligan al conductor a aparcar para que no se formen colas en este servicio que atiende solo a vehículos, nunca a usuarios que lleguen sin él.

Los trabajadores de McDonald’s deben escuchar bien los pedidos, no hacer excepciones que les cueste tiempo, ya que pasa a ser pedido especial y comunicarse entre ellos con señales o ruidos para poder dedicarse en cuerpo y alma a su trabajo. Las hamburguesas de todos los McDonald’s son idénticas. El orden de los productos debe realizarse de la misma forma y dan lugar a un mismo producto, algo que se enseña para que así sea y que quizás sorprenda a más de uno. Gracias a estas normas los empleados de este restaurante de comida rápida han conseguido llegar hasta lo más alto.