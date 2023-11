Va a parecer que vas de estreno: el truco para lavar tus zapatillas en la lavadora sin que se estropeen

Las zapatillas son un complemento imprescindible para muchos de nosotros, ya sea para hacer deporte, para ir al trabajo o para salir con los amigos. Sin embargo, con el uso y el paso del tiempo, las zapatillas se van ensuciando y perdiendo su aspecto original. ¿Cómo podemos limpiarlas sin que se estropeen?. Una de las opciones es meterlas en la lavadora, y si deseas que te queden como nuevas te explicamos ahora el truco para lavar las zapatillas en la lavadora que seguro, querrás poner a prueba de inmediato.

El truco para lavar las zapatillas en la lavadora

A la hora de cuidar y lavar zapatillas debes tener en cuenta algunos cuidados y precauciones. No todas las zapatillas se pueden lavar en la lavadora, así que lo primero que debemos hacer es leer la etiqueta o consultar el sitio web del fabricante para saber si podemos mojarlas o no. Algunos materiales, como el cuero o la gamuza, no se llevan bien con el agua y pueden dañarse si los lavamos a máquina.

Si nuestras zapatillas son aptas para la lavadora, el siguiente paso es prepararlas para el lavado. Lo primero que debemos hacer es quitarles los cordones y las plantillas, si se pueden extraer, y lavarlos aparte a mano o en una bolsa de tela. Luego, debemos cepillar las zapatillas para eliminar el polvo y la suciedad superficial, y frotar las manchas más difíciles con un paño húmedo y un poco de jabón.

Ahora viene el truco que hará que nuestras zapatillas queden como nuevas: meterlas en la lavadora con toallas. Sí, has leído bien, con toallas. ¿Para qué? Pues para evitar que las zapatillas golpeen contra la puerta de la lavadora y se estropeen, y también para amortiguar el ruido que hacen al girar. Además, las toallas ayudan a limpiar mejor las zapatillas, ya que actúan como un cepillo suave que arrastra la suciedad.

Para lavar las zapatillas en la lavadora, debemos elegir un detergente delicado, que no contenga lejía ni suavizante, y un programa corto y frío, que no supere los 30 grados ni las 600 revoluciones. Así evitaremos que el calor y el centrifugado afecten a la forma, el color y el pegamento de las zapatillas. También podemos añadir un poco de vinagre blanco al detergente para desinfectar y eliminar los malos olores.

Cómo secar correctamente las zapatillas

Una vez que el lavado ha terminado, debemos sacar las zapatillas de la lavadora y secarlas bien. Para ello, lo mejor es rellenarlas con papel de periódico o de cocina, que absorberá la humedad y mantendrá la forma de las zapatillas. Luego, debemos colocarlas en un lugar ventilado, pero sin que les dé la luz directa del sol, que podría decolorarlas o agrietarlas. El secado puede tardar entre 24 y 48 horas, dependiendo del tipo de zapatilla y del clima.

Siguiendo estos pasos, podremos lavar nuestras zapatillas en la lavadora sin que se estropeen y conseguir que parezcan que vamos de estreno. Eso sí, no conviene abusar de este método y hacerlo solo cuando sea necesario, ya que un lavado excesivo puede deteriorar las zapatillas. Lo ideal es alternar el lavado a máquina con el lavado a mano, que es más suave y menos agresivo. Así, podremos disfrutar de nuestras zapatillas por mucho más tiempo.