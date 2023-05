Tu coche esconde un botón oculto en cinturón de seguridad que jamás habrías adivinado para qué sirve

En España, el cinturón de seguridad es obligatorio para los asientos delanteros desde 1975 y para los asientos traseros desde 1992. No utilizarlo se considera una infracción de carácter grave, y como tal conlleva una multa de 200 euros y la retirada de cuatro puntos del carnet si es el conductor quien no lo lleva.

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), reduce el riesgo de fallecimiento y de heridas de gravedad en la cabeza en un 90%. Además, disminuye el riesgo de muerte o de heridas graves en un 50%. Para que el cinturón de seguridad cumpla su función, es fundamental evitar poner cualquier funda o toalla en los asientos, ya que aumenta la probabilidad de que se produzca el conocido como efecto submarino.

El botón secreto del cinturón de seguridad

A pesar de que es un elemento que utilizamos siempre que vamos en coche, somos muchos los que no nos hemos fijado en el botón que hay justo en mitad de la cinta. Pero, ¿para qué sirve? Pues bien, aunque no tiene ninguna utilidad para los pasajeros ni activa nada al pulsarlo, tiene una función muy importante no debemos pasar por alto.

Cuando nos abrochamos el cinturón de seguridad, este se extiende todo lo que necesitamos. Y si, una vez abrochado, nos movemos hacia los lados o nos inclinamos hacia delante, cede. Ahora bien, si hay un movimiento brusco, por ejemplo un frenazo, el cinturón se queda completamente bloqueado y no nos podemos mover.

Esto ocurre porque la cinta está conectada a un mecanismo retractor que se compone de una bobina y un resorte. Cuando se produce una detención o deceleración muy brusca, se activa el mecanismo de bloqueo, de tal manera que los pretensores bloquean el cinturón de seguridad en milésimas de segundo.

En realiad, el botón secreto sirve a modo de tope para que la hebilla no pueda moverse por la cinta. Es por esto que siempre la podemos encontrar cerca del enganche del asiento cuando nos subimos al coche y no tenemos que perder tiempo buscándola.

Si por algún motivo el botón del cinturón de seguridad se suelta, debemos volver a colocarlo. De lo contrario, la hebilla se moverá por toda la cinta, y nos resultará muy complicado encontrarla.

Y, por último, cabe señalar que es importante que el cinturón quede bien ceñido al cuerpo, razón por la cual no se recomienda ir en coche con abrigo en invierno. Además, una vez abrochado, tenemos que comprobar que no esté enrollado o enganchado en alguna parte del recorrido.