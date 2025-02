El truco para lavar un jersey de lana en casa sin estropearlo y que quede como nuevo

Un jersey de lana lo puedes lavar en casa sin estropearlo, con tu lavadora y unos sencillos trucos, conseguirás que quede como nuevo. Puedes hacer realidad ese sueño de hacer realidad un cambio que será fundamental en estos tiempos que corren. Lavar la ropa en casa, así como cualquier elemento que tengamos en mente, en especial, las prendas delicadas, es posible y necesario para ahorrar unos euros. Algo que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta en estas jornadas que tenemos por delante.

Hay un truco viral que nos ayudará a que ese jersey de lana que tanto nos gusta no vamos a arriesgarnos a que nos quede mal, sino todo lo contrario. Con pequeños gestos que pueden acabar siendo la que marquen un antes y un después. De la mano de determinadas situaciones que pueden ser las que marquen una diferencia importante en todos los sentidos. Una opción que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta y que nos dará más de una alegría. Habrá llegado el momento de lavar ese jersey de lana que tanto nos gusta en casa, sin estropearlo.

Nuestro jersey de lana nos quedará perfecto sin estropearlo

Es hora de dejar atrás una serie de mitos con los jerséis de lana, Antes que nada, tenemos que mirar la etiqueta del jersey. Puede parecer un jersey de punto precioso, pero no ser de lana, sino de un material que se le parece mucho, aunque no es de la misma calidad.

Cada tejido requiere de unos cuidados que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Es momento de ver como cada una de las piezas encaja a la perfección de una manera que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta.

Los materiales son importantes, como también la forma de lavar que tenemos por delante y que hasta la fecha no teníamos en mente. Este tipo de trucos puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en unas jornadas en las que tocará ver qué es lo que podemos hacer para ahorrar algo de dinero.

Llega una forma de lavar la ropa que quizás desconocíamos, pero es del todo importante, pequeños gestos que debemos tener en cuenta y que quizás hasta la fecha no sabíamos que teníamos en mente. Este tipo de gesto puede acabar siendo el que marque un antes y un después.

Este truco te ayudará a lavar un jersey de lana correctamente

Lavar un jersey de lana correctamente nos ayudará a tenerlo siempre en perfectas condiciones. Sin necesidad de nada más que de una serie de elementos que serán claves y que pueden acabar generando más de un dolor de cabeza. Nunca más sufriremos por un jersey que puede encogerse o acabar inservible si no lo lavamos correctamente.

Desde el blog de Lolitas&L nos dan algunos consejos para conseguir un lavado perfecto: «Comenzamos aclarando algo, es preferible utilizar agua fría para lavar la ropa de lana. ¿Significa esto que no se pueden lavar jerseys en la lavadora? No, no es incompatible: puedes introducir tus prendas favoritas en el electrodoméstico siguiendo una serie de indicaciones. Habitualmente los fabricantes añaden en el etiquetado algunas recomendaciones de lavado. Así lo hacemos en Lolitas&L, donde puedes comprobar a qué temperatura se lava la lana. En el caso del suéter bicolor orchidea de punto inglés o en el del jersey azul lurex de cuello tortuga, los consejos pasan por utilizar agua a una temperatura máxima de 30 grados centígrados, lavar a mano, abstenerse de usar lejía, no introducir estas prendas en la secadora ni limpiarlas en seco. No son suéteres que necesiten tratamientos delicados, pero sí pueden estropearse si se lavan con agua caliente o con detergentes muy abrasivos. El secado, como veremos a continuación, es mejor al natural, sin fuentes de calor artificial».

Siguiendo con la misma explicación: «A pesar de que el etiquetado de la ropa especifique el lavado a mano, muchas lavadoras ya incluyen programas específicos para prendas de lana. Y cuando no ocurre así, la solución pasa por un lavado corto y con agua fría, por debajo de los 30 grados. Conviene usar un jabón neutro o algún producto específico para este tejido, y en poca cantidad. El suavizante tampoco es bienvenido».

El cuidado de un jersey de lana debe ser el máximo posible: «Una vez seca, si vas a planchar tu jersey, es aconsejable que la plancha no esté muy caliente. Lo mejor es utilizar un pañuelo fino para evitar el contacto directo entre la plancha y la lana.

El último paso es almacenar las prendas. Si vas a usar los jerséis próximamente, dóblalos bien y apílalos en el armario, pero no conformes columnas muy altas para no generar mucha presión sobre las prendas inferiores. Para las prendas que no vas a usar en la temporada actual puedes echar mano de bolsas especiales de plástico para ropa y de antipolillas, ya que la lana es un tejido muy tentador para estos insectos o para el escarabajo de las alfombras».