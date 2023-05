El truco del cepillo de dientes para dejar como nueva tu ropa más sucia

El cuidado de la ropa es muy importante, ya que al utilizarla con frecuencia se va desgastando con los lavados y los olores y la suciedad que puede acumular al llevarla puesta, por lo que es muy importante saber lavarla y cuidarla de forma adecuada para que pueda durar el máximo tiempo posible. Te contamos el truco del cepillo de dientes para limpiar la ropa que la va a dejar como nueva incluso cuando esté súper sucia… ¡es súper eficaz!.

Los trucos y remedios caseros se han puesto de moda en las redes sociales en los últimos años, tanto que muchos acumulan millones de reproducciones en algunas como TikTok o Instagram, un contenido de éxito por el que cada vez más usuarios apuestan ya que genera muchas interacciones, muchas visualizaciones y muchos seguidores, por lo que pueden también generar mucho dinero si se sabe cómo explotarlos.

El truco del cepillo de dientes para limpiar la ropa que te flipará

Cuando tienes ropa sucia, lo más habitual es meterla en la lavadora para que se lave con otras prendas y así eliminar manchas y malos olores fácilmente y sin más esfuerzo que meter y sacar las prendas de este electrodoméstico. No cabe duda de que la lavadora es lo más cómodo, pero en ocasiones no es lo más rápido, sobre todo cuando quieres limpiar algo en profundidad pero no tienes más ropa como para llenar el tambor y que sea un ciclo que realmente merezca la pena.

En la lavadora se suelen juntar muchos olores de todas las prendas que utilizas, lo que crea una combinación que siempre se suele eliminar con los olores del suavizante, imprescindible para que cuando te pongas la ropa limpia huela bien. Pero hay muchas otras formas de conseguir que la ropa esté limpia y huela bien, sobre todo con truquitos caseros muy efectivos que te permitirán hacerlo de manera diferente pero eficaz, y probablemente más barata.

El truco del cepillo de dientes para limpiar la ropa es uno de los que mejor te va a venir conocer, un trucazo al que recurrir siempre que tengas una prenda con una de esas manchas engorrosas que te suele costar trabajo eliminar incluso en la lavadora. Ponerlo en práctica es tan fácil como humedecer con agua la zona en la que está la mancha, añadir un poco de detergente y frotar con un cepillo de dientes… ¡la mancha desaparecerá mágicamente en cuestión de segundos!.

Este tipo de cepillo es tan versátil que incluso lo puedes utilizar para limpiar la propia lavadora, por ejemplo las juntas del tambor o la goma, ya que ahí se acumula mucha suciedad, moho y todo tipo de bacterias, por lo que una pasadita de vez en cuando le vendrá de perlas para mantener esa zona siempre limpia y evitar problemas futuros.