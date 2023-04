El trucazo para meter toda la ropa que quieras en la maleta sin preocuparte por el espacio

Hacer la maleta suele ser un quebradero de cabeza para muchas personas, sobre todo si es para varios días, ya que por muy grande que sea al final acaba faltando espacio y su organización se puede convertir en un caos para conseguir meter en ella todo lo que quieres llevar. Te contamos el trucazo viral para meter la ropa en la maleta sin preocuparte de que haya problema de espacio… ¡meterás en ella todo lo que quieras!.

En las redes sociales se pueden encontrar una gran variedad de trucos para aplicar a la hora de hacer la maleta, muchos de ellos vídeos virales con millones de reproducciones, trucos que triunfan también si son para el hogar, de higiene o de belleza, y es que es un contenido que a día de hoy resulta un rotundo éxito en aplicaciones como TikTok o Instagram.

El truco para hacer la maleta

Las bolsas de vacío son un excelente recurso cuando tienes que guardar ropa, ya que puedes almacenar mucha en ellas y después gracias a comprimir todo el aire, quedará reducido a prácticamente nada, y en el caso de utilizarlas para hacer la maleta sin duda te permitirán llevar más del triple de la ropa que llevarías sin utilizar estas bolsas. Un trucazo increíble que te cambiará la vida a la hora de viajar.

No cabe duda de que las bolsas de vacío para hacer la maleta te puede solucionar un viaje, ya que te servirán para la maleta pero también para una mochila, una opción ideal si haces una escapada de fin de semana para no tener que pagar una maleta y en la compañía aérea y comprimirlo todo al vacío para que quepa sobradamente en la mochila.

El éxito de las bolsas de vacío para hacer la maleta es tal en los últimos tiempos que incluso se han diseñado algunas bolsas específicamente para ese cometido en las que no necesitarás una aspiradora para crear el vacío ya que cuentan con un succionador integrado que cumplirá esa función. Esto no cabe duda de que es un puntazo muy importante, ya que en casa antes de irte de viaje utilizarás la aspiradora sin problema, pero a la hora de volver de tu destino quizás no tengas una a mano como para volver a hacer el vacío.

Además de ser perfectas para viajar, las bolsas de vacío son muy buenas para guardar la ropa de temporada, por ejemplo las mantas, cortinas, sábanas, alfombras, etc., ya que con el vacío se ocupa un 80% de espacio menos que si guardaras la ropa en una bolsa convencional.