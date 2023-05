Un vaso de limonada que podamos considerar como algo «perfecto» debe ser frío, refrescante y dulce. Pero si cuando lo bebes notas demasiado la acidez del limón, es posible que el azúcar no se haya disuelto por completo. Algo que de primeras no gusta demasiado a no ser que te decantes más por los sabores fuertes, y que nos lleva a comprobar qué ha pasado con el azúcar que posiblemente habrá quedado apelmazado en el fondo de la jarra o del vaso. Por suerte existe un remedio para que esto no te vuelva a suceder y puedas disfrutar de tu limonada sin problema. Conozcamos ahora el trucazo para lograr que el azúcar no se quede abajo en tu limonada casera.

El trucazo para que el azúcar no se quede abajo en tu limonada

Cuando mezclas el jugo de limón, el azúcar y el agua para hacer una receta clásica y sencilla de limonada, el azúcar normalmente no se incorpora por completo. De hecho, puede hundirse hasta el fondo de la jarra, dejándote beber agua de limón ultra agria. Entonces, ¿cómo puedes arreglar esto?

En lugar de mezclar azúcar pura, primero, tienes que hacer un jarabe simple que se disuelva mucho más fácilmente. Todo lo que tienes que hacer es calentar el azúcar y el agua en una proporción de 2:1 (si usas dos tazas de azúcar, agrega una taza de agua) en una olla a fuego medio-alto.

Una vez que todo el azúcar se haya disuelto, tendrás el jarabe simple perfecto que se dispersará por toda tu jarra de limonada. Esto funciona porque el azúcar se disuelve mucho mejor en agua caliente que en agua fría. El aumento de energía en el agua caliente hace que las moléculas de azúcar choquen más rápidamente con las moléculas del solvente (agua), lo que hace que el azúcar se descomponga y se disuelva.

Se creativo con jarabes simples

Es posible hacer un jarabe simple sin calentar el agua, solo que llevará mucho más tiempo. Pero si simplemente hace demasiado calor para encender la cocina este verano, puedes mezclar la misma proporción de azúcar y agua a temperatura ambiente y dejar reposar durante unos 45 minutos. Ten en cuenta que puedes obtener un jarabe más espeso de esta manera, pero calentar todo naturalmente mata las bacterias para que se conserve por más tiempo.

Si hiciste el tuyo en la cocina, normalmente querrás esperar a que se enfríe antes de agregarlo a tu jarra. Sin embargo, también puedes volcarlo directamente, seguido de algunos cubitos de hielo para enfriar toda la jarra. Si haces esto, trata de reducir un poco la cantidad de agua que usas, ya que los cubos se derretirán, lo que podría dar lugar a una limonada aguada. Un método alternativo es dejar la jarra en el frigorífico y solo agregar hielo a los vasos individuales.

¿Y si realmente quieres ser creativo con tu bebida? Intenta hacer un jarabe infundido con fresa, cereza o frambuesa. No solo obtendrás un dulce toque de sabor, sino que esencialmente estarás haciendo una bonita limonada rosada.