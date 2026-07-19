Toni, ingeniero informático y divulgador tecnológico: «Tener el aire acondicionado encendido toda la noche te costaría entre 1 y 1,5 euros»

Tener el aire acondicionado encendido toda la noche te costará entre 1 y 1,5 euros, un precio que este ingeniero informático y divulgador tecnológico nos explica. En estas noches de verano en las que las temperaturas no dejan de sorprendernos, podremos empezar a plantearnos dejar o no encendido el aire acondicionado. El único sistema que nos permite mantenernos con una temperatura adecuada para poder descansar o incluso dormir tapados, en algunas partes de España.

Las temperaturas pueden estar por encima de lo habitual en estas partes del país en las que vemos un giro importante de guion. Lo que nos estará esperando es este cambio de tendencia que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una situación nueva. Este ingeniero informático y divulgador que puede darle precio a estos días en los que realmente podremos empezar a cuidar un poco más este cambio de tendencia que puede ser esencial. Si te cuesta dejar el aire encendido pensando en la factura de la luz, este experto puede darte una importante explicación.

Este ingeniero informático y divulgador tecnológico

Divulgador tecnológico e ingeniero informático, este experto no duda en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días de verano.

La mayoría de las casas necesitan este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán en estos días un plus de buenas sensaciones. Este calor intenso que tenemos por delante en estos días en los que realmente puede ser esencial en estos días.

Este elemento que puede acabar siendo lo que nos ayudará a conocer un poco mejor cada uno de los detalles que pueden afectarnos. Hoy en día es casi imposible que una casa no tenga aire acondicionado o un tipo de elemento que nos ayude a buscar este detalle que puede costarnos de asumir.

En verano pensábamos que evitaríamos el gasto energético que en invierno es una constante. Ahorrar un poco mientras disfrutamos del buen tiempo, se ha convertido en estos últimos días en una realidad. En especial, si tenemos en consideración, las temperaturas que van en aumento.

Toda la noche con el aire acondicionado puede costarte 1 o 1,5 euros

El confort de estas noches en las que el termómetro no deja de bajar del todo depende en gran medida del aire acondicionado. Dormir con él, es algo esencial y en especial, en estos días en los que realmente podemos empezar a descubrir la esencia de estos días.

Un coste como el que invertimos a primera hora en el bar para tomarnos un buen café, lo podemos asumir con la llegada de esta temporada en la que queremos empezar a ver llegar este cambio que puede ser clave.

Toni Reboredo es el experto que nos dice que: «Un aire acondicionado pequeño para una habitación no muy grande consume unos 1.000 watios, es decir, entre uno y 1,5 euros más o menos durante toda la noche y 30 o 40 al mes». Una cantidad de dinero que debemos tener en mente para hacer realidad este tipo de detalles que serán esenciales.

Los expertos de Iberdrola nos ayudan a ahorrar un poco, con unos consejos que pueden acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada detalle puede ser clave a final de mes.

Programa el termostato entre 24 °C y 26 °C. Es el rango más equilibrado para confort y eficiencia en uso doméstico.

No pongas el aire a 18 °C para enfriar antes. El equipo no enfría mucho más rápido; simplemente trabaja más tiempo y consume más.

Usa modo ECO o modo automático cuando el equipo lo permita. Estos modos ayudan a estabilizar el funcionamiento y evitar picos de consumo.

Limpia los filtros periódicamente. Un equipo bien mantenido necesita menos energía para alcanzar la misma temperatura.

Cierra persianas y cortinas en las horas centrales del día. Esto reduce la entrada de calor y la carga de trabajo del aparato.

Usa ventiladores como apoyo. El movimiento del aire mejora la sensación térmica y permite subir algún grado el termostato.

Evita climatizar habitaciones vacías. Cierra puertas y concentra la climatización en las zonas de uso real.

Simplemente teniendo la temperatura adecuada y siguiendo los consejos de los expertos, podremos empezar a cuidar un poco más este tipo de aire acondicionado que se ha convertido en una novedad esencial. Será el momento del año en el que el confort podría acabar siendo una realidad.

Un giro radical en estos días en los que realmente tocará hacer posible lo imposible para vivir un poco mejor en estos días en los que el termómetro no deja de subir.