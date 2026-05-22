Tom Wolfe, periodista y escritor: «El primer paso para descubrir la verdad es no creerte la del que manda, miente más porque también tiene más a perder»

Es la frase del escritor y periodista Tom Wolfe que desmonta la verdad oficial: «El que manda miente más porque tiene más que perder». Pocas frases resumen mejor la esencia del periodismo crítico que esta reflexión del escritor y periodista estadounidense Tom Wolfe: «El primer paso para descubrir la verdad es no creerte la del que manda, miente más porque también tiene más a perder». El creador del Nuevo Periodismo convirtió la duda frente al poder en una de las grandes reglas del oficio y dejó una advertencia que sigue vigente: la verdad rara vez coincide con la versión oficial.

La sentencia, tan provocadora como lúcida, encierra una idea que sigue marcando el oficio periodístico décadas después: el poder rara vez ofrece una verdad neutral. Cuanto mayor es la capacidad de decisión, mayor suele ser también la necesidad de proteger una imagen, blindar intereses o evitar el coste político, económico o social que implica reconocer errores.

Wolfe convirtió esa desconfianza inteligente en una herramienta profesional. No defendía la sospecha automática ni la negación sistemática de cualquier versión institucional. Planteaba algo mucho más exigente: verificar siempre, incluso —o especialmente— cuando quien habla lo hace desde una posición de autoridad.

El periodista que revolucionó la forma de contar la realidad

Nació el 2 de marzo de 1930 en Richmond, Virginia, Wolfe creció en una familia acomodada y recibió una formación académica impecable. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Washington and Lee y más tarde obtuvo un doctorado en Estudios Americanos por la Universidad de Yale. Aunque todo apuntaba a una carrera universitaria, eligió el periodismo.

Su carrera comenzó en pequeños diarios regionales durante los años cincuenta, pero su gran salto llegó cuando fue contratado por The Washington Post en 1959. Allí empezó a experimentar con nuevas fórmulas narrativas, alejándose del estilo informativo rígido que dominaba entonces la prensa estadounidense.

En 1962 se incorporó al New York Herald Tribune, donde terminó de romper todas las reglas.

Un encargo aparentemente menor sobre coches personalizados en California acabó convirtiéndose en una pieza histórica: The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby.

Aquel texto, frenético, visual y lleno de recursos literarios, marcó el nacimiento oficial del llamado Nuevo Periodismo.

El creador del Nuevo Periodismo

Wolfe defendía que un reportaje podía leerse como una novela sin perder rigor informativo.

Su método se apoyaba en cuatro pilares:

Construcción escena por escena.

Uso realista del diálogo.

Multiplicidad de puntos de vista.

Descripción minuciosa de símbolos de estatus y detalles sociales.

También impulsó lo que llamó saturation reporting: convivir durante largos periodos con los protagonistas para observarlos sin filtros ni artificios.

Su idea era simple: la verdad rara vez aparece intacta en una rueda de prensa. Suele revelarse cuando nadie cree estar siendo observado.

Ese enfoque lo situó junto a referentes como Truman Capote, Gay Talese y Joan Didion, todos ellos convencidos de que el periodismo debía ir mucho más allá de reproducir declaraciones oficiales.

Sus libros más influyentes

La obra de Wolfe dejó títulos imprescindibles para entender la cultura estadounidense contemporánea.

The Electric Kool-Aid Acid Test ( Ponche de ácido lisérgico , publicado en España por Anagrama) retrató la contracultura psicodélica y a Ken Kesey.

, publicado en España por Anagrama) retrató la contracultura psicodélica y a Ken Kesey. Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers ( La Izquierda Exquisita & Mau-mauando al parachoques , publicado en España por Anagrama) satirizó la frivolidad política de ciertas élites progresistas.

, publicado en España por Anagrama) satirizó la frivolidad política de ciertas élites progresistas. The Right Stuff ( Lo que hay que tener, Elegidos para la gloria , publicado en España por Anagrama) reconstruyó la epopeya de los astronautas del programa Mercury y terminó convertida en película de culto.

, publicado en España por Anagrama) reconstruyó la epopeya de los astronautas del programa Mercury y terminó convertida en película de culto. The Bonfire of the Vanities (La hoguera de las vanidades, publicado en España por Anagrama) fue una disección feroz de la ambición, Wall Street y la decadencia moral del Nueva York de los ochenta.

Su obsesión: el estatus y el poder

Gran parte de su obra gira alrededor de una obsesión central: el estatus social. Wolfe sostenía que buena parte del comportamiento humano está condicionado por el deseo de reconocimiento.

Para él, la ropa, la arquitectura, los coches, el lenguaje e incluso las posiciones ideológicas funcionan como símbolos de pertenencia y jerarquía.

Esa mirada le permitió retratar como nadie las élites culturales, económicas e intelectuales de Nueva York, observándolas con una mezcla de fascinación, ironía y brutal precisión.

Por qué su advertencia sigue vigente

En plena era de la sobreinformación, la propaganda institucional y la lucha constante por imponer relatos políticos, la frase de Wolfe resulta más actual que nunca. Gobiernos, corporaciones y grandes centros de poder saben que controlar el relato es una forma de ejercer influencia.

La versión oficial muchas veces no busca solo informar: busca condicionar cómo debe interpretarse la realidad. Ahí es donde empieza el verdadero periodismo.

La gran lección de Wolfe sigue intacta: la misión del periodista no consiste en repetir lo que se dice, sino en comprobar si lo que se dice resiste el contraste con los hechos.

Porque, como advirtió el propio Tom Wolfe, quien más tiene que perder suele ser también quien más razones encuentra para no contar toda la verdad.