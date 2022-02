Peligro: tira el fuet ahora mismo a la basura si ves este detalle

No hay nada como llegar a casa y tener la nevera llena. Es una sensación de plenitud que se compara a muy pocas cosas. Y es que, seguro que en más de una ocasión has invitado a alguien a casa y has tirado de todo lo que tenías en el frigorífico para que se sintiera como en su propio hogar.

¿Y cuáles son esos productos que siempre tenemos en nuestra nevera para disfrutar y coger siempre que se nos presenta algún evento?

Sí estas pesando en el fuet, has acertado. No hay duda de que, en la despensa de cualquier español, es uno de los embutidos más socorridos a la hora de hacer la compra. Pero hay que ser sinceros y confesar que el fuet se pone malo enseguida.

Y esta habría sido una de las razones por las que lo habrás tirado sin ni siquiera saber si se puede salvar. Pero venimos a advertirte y es que hay un detalle que siempre has pasado por alto y que sería el motivo principal por el que deberías tirar tu fuet.

Si notas este detalle, tira el fuet de inmediato

Tranquilo, no vayas corriendo a ver el estado actual de tu fuet. Lo primero que debes saber es quñe, en el momento en el que abres el producto, tienes varios días para consumirlo.

Gracias al frío de tu nevera, el fuet durará más tiempo, pero eso sí, deberás saber que el producto día tras día endurece más rápido.

Si eres de los que no te da tiempo a tenerlo en la nevera, estás de enhorabuena porque eso significa que a tu embutido no le dará tiempo a ponerse malo.

El detalle que siempre has pasado por alto

Una de las preguntas más socorridas a la hora de hablar del fuet es la parte blanca que recubre al embutido. ¿Hay que tirarlo? Lo cierto es que no. De echo, son muchos los que se lo comen. Entonces, ¿cuál es el detalle que siempre has pasado por alto y que es el motivo principal por el que deberías tirar tu fuet?

Ni más ni menos que el moho. Tras varios días en la nevera los hongos comenzar a resurgir en tu embutido favorito. Antes de que pase esto, revisa todos los días el estado de tus alimentos y evitarás así tirarlo a la basura.