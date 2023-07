El surrealista caso de una argentina que flipa en colores: mira lo que encuentra dentro de una chaqueta de segunda mano

Cada vez son más las personas que se animan a comprar ropa de segunda mano, principalmente por dos motivos: ahorrarse dinero y cuidar el planeta. Para ello, acuden tanto a establecimientos físicos como a aplicaciones como Vinted, donde pueden comprar cualquier prenda por muchísimo menos dinero de lo que costaría una nueva. Sin embargo, a veces se dan situaciones sorprendentes, como lo que le ha ocurrido a una chica argentina que compró una chaqueta de segunda mano y se encontró algo inesperado en su interior.

Vicky, la protagonista de la historia, realizó el unboxing delante de la cámara, aunque no fue ni mucho menos como ella esperaba. Lo primero que le sorprendió es que la chaqueta en cuestión era de un color diferente al que creía que había comprado: «Pensé que era negra, pero es medio bordó (burdeos)». Parecía que tampoco había acertado con la talla: «Ayyy, yo me la medí y me quedaba bien, pero me parece que va a ser grande. Pero, cuando se la probó, cambió de opinión «No, me queda como me la medí».

Luego examinó la prenda detenidamente y comprobó que uno de los bolsillos estaba roto y que, cuando se agitaba intensamente, la chaqueta sonaba. «Tiene monedas. Y sí, debe ser porque los bolsillos están descosidos», dijo entre risas. Pasado un rato, se ve todo lo que ha sacado por el agujero de la prenda y que a la dueña anterior se le fue colando al estar el bolsillo roto.

Objetos de todo tipo: una servilleta arrugada de una cafetería de Corea, papeles de caramelos, cuatro monedas de 100 wons coreanos y, lo más sorprendente e todo: una jeringuilla sin usar. «Chicos, esa aguja, ‘what the fuck’ Esa cosa así… No lo quiero ni tocar».

¿Cómo lavar la ropa de segunda mano?

Los profesionales de la salud insisten en la importancia de lavar la ropa de segunda mano antes de ponérsela porque puede traer consigo bacterias, virus y hongos. Lo recomendable es lavar estas prenda por separado la tres primeras veces para no contaminar el resto de la ropa.

Lo ideal es lavar estas prendas a una temperatura no inferior a 60 grados, aunque es esencial verificar las etiquetas. En lugar de utilizar un suavizante comercial, se puede utilizar media taza de vinagre blanco, que limpia y desinfecta los tejidos en profundidad.