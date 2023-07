Spotify saca a la luz tus gustos más íntimos: lo que pueden ver tus amigos

¿Eres usuario de Spotify? Si es así, y has creado listas de reproducción privadas, debes tener cuidado dado que se acaba de descubrir que Spotify saca a la luz tus gustos más íntimos, dado que esas listas de canciones que son privadas, en realidad están a la luz de todo el mundo, de modo que tus amigos podrían ver lo que escuchas o lo que te gusta, pero no deseas que nadie lo sepa.

Spotify saca a la luz tus gustos más íntimos

La famosa plataforma de música en streaming, Spotify, ha sido objeto de críticas después de revelar de forma no autorizada algunas listas de reproducción configuradas como privadas por sus usuarios. Esto ha llevado a una violación de privacidad para sus suscriptores, ya que sus gustos musicales más íntimos quedaron expuestos al público sin su consentimiento, lo que se podría traducir en desconfianza por parte de los clientes que en la mayoría de casos son suscriptores que pagan por unos servicios y unas características, que en este caso no se están cumpliendo.

Los usuarios de Spotify tienen la opción de seleccionar las playlists que desean mostrar en su perfil y ocultar aquellas que prefieran mantener privadas. Sin embargo, la plataforma habría comenzado a mostrar algunas de estas listas como públicas, dejando al descubierto los gustos personales de sus propietarios sin previo aviso.

Varios usuarios han denunciado este hecho, calificándolo como una «violación de privacidad absolutamente inaceptable» tal y como informa el portal Bleeping Computer . Esta situación se suma a otra similar ocurrida este mismo año, cuando en marzo un usuario sugirió que las listas privadas no eran realmente privadas, ya que podían compartirse mediante enlaces a pesar de estar ocultas.

La no respuesta de Spotify

Hasta el momento, Spotify no ha respondido públicamente a este problema ni ha proporcionado detalles sobre la cantidad de usuarios que se han visto afectados por esta vulnerabilidad. La falta de transparencia en este asunto puede generar desconfianza entre los usuarios, ya que sus preferencias musicales más personales podrían estar al alcance de cualquier persona, incluidos amigos, familiares o incluso jefes. No es algo realmente grave, pero por ejemplo, puede que no quieras que tus compañeros de trabajo sepan que te gusta determinado género musical o deseas mantener privacidad sobre la música que escuchas cuando estás solo.

La privacidad es un aspecto crucial para los usuarios y la seguridad de sus datos personales debe ser una prioridad para cualquier plataforma. Es fundamental que Spotify tome medidas para resolver este problema y garantizar la privacidad y confidencialidad de sus usuarios.