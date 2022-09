Solución y pistas palabra Wordle español, científico y con tildes hoy, lunes 5 de septiembre de 2022

Los retos de Wordle ya tienen una nueva palabra esperando a ser resuelta y nosotros, todas las pistas que necesitas para dar con ella. Lo tienes todo para acertar la palabra de Wordle de hoy, martes 6 de septiembre de 2022, en el modo de juego en español, científico y con tildes. Una vez leas las pistas, no habrá reto que se resista, así que vamos a jugar.

Si no te has despertado inspirado y no te quieres quedar con la curiosidad, más abajo encontrarás la solución de Wordle de hoy en español, científico y con tilde.

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, lunes 5 de septiembre de 2022 fue DOGMA. ¿Acertaste?

Pistas del reto Wordle en español de hoy

Acierta la palabra de Wordle de hoy en el modo en español con las pistas que te damos a continuación. Te darán más detalles sobre la temática de la palabra, la composición y sus letras.

Aparecen 3 consonantes y 2 vocales.

Empieza por la consonante ‘R’.

Es un verbo en infinitivo.

Empieza y acaba con la misma letra.

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas seguir jugando al reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo jugar a Wordle?

Wordle tiene un funcionamiento sencillo, no tendrás ni que registrarte para empezar a jugar. Cada una de sus modalidades, te propone un reto diario, una palabra escondida que tendrás seis turnos para acertar. La palabra está relacionada con la temática de cada modo y el juego te irá guiando durante la partida para acercarte a la victoria.

Si la letra es correcta te saldrá en verde, si la tienes que recolocar, pero aparecen en la palabra, saldrá en amarilla y si sale en gris, no hay ni rastro de esa palabra en el reto de hoy. Si sigues estas indicaciones y lo combinas con las pistas que te damos, será imposible no acertar los retos de hoy.

Solución de Wordle de hoy en español

¿No te quedan turnos y aún no das con ella? La solución de Wordle en español para hoy, martes 6 de septiembre de 2022, es RIMAR.

Pistas y solución Wordle científico hoy

Si la palabra de Wordle en el modo científico se está complicando, has llegado al sitio correcto, estas pistas serán tu mejor aliado para acertar.

Aparece una vocal y esta se repite.

A final de palabra encontrarás la consonante rara ‘Z’

Empieza por la letra ‘M’

Es un recipiente usando en laboratorios.

La solución de Wordle científico para hoy, martes 6 de septiembre de 2022, es MATRAZ.

Pistas y solución Wordle con tildes hoy

Acaba bien las partidas de hoy con una victoria en el modo con tildes, estas pistas te ayudarán a acertar y a encontrar la palabra como un auténtico experto.

La vocal con tilde es la ‘Ó’.

Empieza por la consonante ‘G’.

Hay 3 vocales y 3 consonantes.

Es un órgano.

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, martes 6 de septiembre de 2022, es GÓNADA.

¿Quieres seguir demostrando tu potencial el Wordle? Mañana, miércoles 7 de septiembre de 2022, volveremos con nuevas pistas para encontrar la solución de Wordle en el modo en español, científico y con tildes.