Solución palabra Wordle normal, científico y tildes hoy, viernes 1 de abril de 2022 ¡Hoy reto nº85!

Empezamos el mes de abril de la mejor manera resolviendo el reto nº85 de Wordle. Hoy, viernes 1 de abril de 2022, te damos las pistas para que des con la solución de Wordle normal, científico y con tildes y resuelvas el reto nº85. ¿Te animas a jugar?

Wordle es un juego sencillo, tienes que adivinar una palabra de 5 letras y tienes 6 oportunidades para hacerlo. Es ideal para aprender nuevas palabras y poner a trabajar a la mente.

La solución de Wordle de ayer fue MANGO. ¿La acertaste? Si nuestras pistas te ayudaron, recuerda que pueden compartir esta guía con tus amigos que también intentan resolver el reto, así todos podréis conseguir la victoria.

Pistas para la palabra de Wordle de hoy

Encuentra la solución de Wordle en español de hoy sin problemas con estas 4 pistas. Verás que en cuanto las leas, te vienen mil posibilidades a la cabeza y tendrás el reto completado en minutos:

La palabra de hoy contiene la vocal ‘A ’.

La palabra de hoy tiene 2 consonantes comunes y 2 vocales, pero una de las vocales se repite.

La palabra de hoy empieza por la letra ‘C’

La palabra de Wordle para hoy es el nombre de algo que a todos nos ha pasado alguna vez.

Consejos para el reto de Wordle de hoy

Si quieres convertirte en un experto, no puedes dejar pasar estos consejos para resolver el reto de Wordle de hoy. ¡No habrá nadie que te gane!

El juego te irá indicando las palabras correctas e incorrectas, pero recuerda que si te sale una letra con fondo amarillo solo tendrás que recolocarla , pero nunca eliminarla de la palabra.

, pero nunca eliminarla de la palabra. Utiliza vocales y consonantes comunes , sobre todo en las primeras palabras, cuando aún no tenemos una idea clara. Estas aparecen en muchas palabras de la lengua española, así que seguro que adivinas algunas de ellas.

, sobre todo en las primeras palabras, cuando aún no tenemos una idea clara. Estas aparecen en muchas palabras de la lengua española, así que seguro que adivinas algunas de ellas. Recuerda que la palabra de hoy tiene 2 vocales, pero una se repite, las vocales serán tu mejor arma para conseguir acertar la palabra de hoy sin necesitar todos los intentos.

Solución para el reto nº85 de Wordle

¿No has tenido suficiente con las pistas? Te damos la solución para el reto nº85 de Wordle para hoy, viernes 1 de abril de 2022. Así seguro que completas el reto y puedes mantener la estadística. La solución de Wordle de hoy es CAIDA.

Solución del Wordle científico

Si lo tuyo es la ciencia y tu juego favorito del momento es el Wordle científico, te ayudamos a dar con la solución del reto con 3 pistas que seguro que te dan un empujón hacia la victoria.

La palabra de hoy contiene 3 vocales.

En la palabra de hoy encontrarás la ‘J’ a principio de palabra.

Una de las vocales que aparece es la ‘U’.

¿No tienes el día y no consigues dar con la palabra? ¡A todos nos pasa alguna que otra vez! Aquí te dejamos la solución del Wordle científico de hoy: JULIO

Solución del Wordle tildes

Si con el Wordle normal no has tenido suficiente y eres fan de las tildes. No puedes dejar de jugar al Wordle con tildes. Para que te animes a hacerlo, te dejamos 3 pistas que seguro que te inspiran para dar con la palabra de hoy:

La vocal con tilde es la ‘E’.

es la En la palabra de hoy no hay ni rastro de las vocales ‘A’y ‘U’.

La palabra tiene 2 vocales y 3 consonantes en su estructura.

y 3 en su estructura. Empieza por la letra ‘D’.

La palabra de hoy en la modalidad de Wordle con tildes es DÉBIL. ¿La tenías en mente?

Mañana, sábado 2 de abril de 2022, volvemos con más pistas para que el reto nº86 no quede sin resolver. ¿Te animarás a jugar? ¡Ya tenemos ganas de conocer las nuevas palabras!