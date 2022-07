Solución palabra Wordle español, científico y con tildes hoy, sábado 2 de julio de 2022

Wordle en español continúa con su éxito y cada día va sumando nuevos adeptos que se animan a resolver sus retos diarios. Si eres uno de ellos, pero los retos de hoy se te están complicando, estas pistas te vendrán de lujo para acertar la palabra de Wordle de hoy en español, modo científico y con tildes. ¡Vamos a jugar!

Deslizando hacia abajo también te daremos la solución de Wordle en español, científico y con tildes, así podrás mantener tu estadística de aciertos, incluso si hoy no tienes el día.

Antes de ponernos a jugar, la palabra de Wordle de ayer, viernes 1 de julio de 2022 fue CINCO. ¿Acertaste?

Pistas palabra de Wordle de hoy

Empieza el fin de semana con una victoria con las pistas que te damos para encontrar la palabra de Wordle en español.

En la palabra de Wordle de hoy aparecen 2 vocales.

La solución de hoy es un verbo en infinitivo.

La palabra empieza y acaba en vocal.

Empieza por ‘C’ y se relaciona con comer.

Desliza hacia abajo para encontrar la solución a la palabra de Wordle en español más abajo, también te daremos más pistas para que puedas acertar el reto de Wordle científico y con tildes.

¿Cómo encontrar la solución de Wordle?

Wordle en español continúa con su éxito y gana más adeptos cada día. Tiene una estructura de juego sencilla que parece conquistar a los jugadores. Solo tendrás que adivinar una palabra de cinco letras y cada usuario dispone de seis intentos. En otros modos, como el científico o con tildes, la palabra puede tener más letras y puede contener palabras más técnicas.

Wordle te guiará durante la partida para que puedas acertar la palabra del día. Si las letras son correctas, aparecerán con fondo verde, si son incorrectas, con fondo gris y si salen con fondo amarillo, tendrás que recolocarlas para acertar. Con estas indicaciones y las pistas que te damos… ¡Será imposible no ganar!

Solución reto de Wordle de hoy en español

¿Has conseguido dar con la palabra? Si no hay manera de encontrarla, no te preocupes, a todos nos ha pasado alguna vez. Por suerte, tenemos la solución que necesitas para no quedarte con las ganas. La solución de Wordle en español para hoy, sábado 2 de julio de 2022, es CENAR.

Pistas reto Wordle científico hoy

El Wordle científico es de los más valientes, los retos pueden complicarse, pero con estas pistas, será imposible no ganar.

La palabra de hoy aparecen 2 vocales y además, una de ellas se repite.

Empieza por la consonante ‘T’

La consonante rara ‘K’ aparece 2 veces.

aparece 2 veces. Se relaciona con la fusión nuclear.

La solución de Wordle científico para hoy, sábado 2 de julio de 2022, es TOKAMAK.

Pistas reto Wordle con tildes hoy

Acabamos con 4 pistas para que encuentres la solución de Wordle con tildes para hoy. Son pistas sencillas, pero te darán el empujón que necesitas para ganar.

La vocal con tilde es la ‘Á ’.

La palabra empieza en consonante y acaba en vocal .

. Podrás encontrar la consonante ‘G’

Acaba con la consonante ‘O’

La solución de palabra de Wordle con tildes para hoy, sábado 2 de julio de 2022, es LÁTIGO.

¿Te has quedado con ganas de más? Mañana, domingo 3 de julio de 2022, volvemos con más pistas para que puedas encontrar la solución de Wordle en español, científico y con tildes. ¡No habrá palabra que se resista!