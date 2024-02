Si no puedes con la presión huye de estos trabajos: son los más estresantes

Los trabajos más estresantes son de los que debes huir, no son recomendables, especialmente si quieres tener una vida profesional larga y prospera. El estrés está detrás de muchas enfermedades que han acabado siendo las que marquen la diferencia en estos días.

Vivimos al límite en muchas ocasiones muy pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Quizás demasiado y con un ritmo de vida que no es nada bueno, sino todo lo contrario, huye del estrés en una de las facetas que más daño causa, la laboral.

La presión acabará contigo en estos trabajos

El trabajo es uno de los elementos de nuestra faceta personal que más nos afecta, acabamos siendo aquello a lo que nos dedicamos. Forma pues, una parte de nuestra identidad, pero también es el responsable directo de nuestro estilo de vida. En lugar de adaptarnos a la familia o a nuestras necesidades, lo hacemos en favor de una empresa o de unas tareas.

Con cada vez menos tiempo libre o con más preocupaciones que nos llevamos a casa. En esencia, no deberíamos estar muy pendientes del trabajo, pero lo estamos, por lo que ha acabado siendo una de las facetas de nuestra vida que más nos acabe afectando, intentando cuadrarlo todo.

La conciliación laboral y familiar es casi imposible en este país, pero acaba siendo aún peor cuando nos paramos a pensar en determinados trabajos. Aquellos cuya presión es más elevada. Llegados a un punto en el que la salud se pone en juego, debemos estar muy pendientes de no estar en ninguno de ellos.

Para poder eliminar la tentación de entrar en este círculo, en estos trabajos cuyo estrés está por las nubes, será mejor que conozcas a qué te enfrentas. Hay personas que cumplen con sus sueños de trabajar en esto, porque viven encantados disfrutando de esta presión, mientras que, para otros, es una auténtica pesadilla.

Nos enfrentamos a un tipo de trabajo que puede marcar nuestra vida con algunas novedades importantes que pueden llegar desde el ámbito laboral. El mercado laboral trabaja y lo hace de tal manera que debemos estar muy pendientes de lo que va pasando en él. Por lo que es indispensable que sepamos de ante mano qué sectores o profesiones son los más estresantes para no caer en ellos. Aunque paguen mucho la salud es lo más importante.

Los trabajos más estresantes son estos

La encuesta realizada en el portal especializado de búsqueda de trabajo, Jobsabe, ha dado con algunos datos que sorprenden. Ofreciendo los empleos que según las encuestas realizadas acaban siendo los más estresantes de todos. Si estás buscando trabajo, huye de estos.

Personal militar alistado: 72,58%

Bombero: 72,38%

Piloto de línea aérea: 61,20%

Oficial de policía: 51,94%

Emisora: 51,27%

Coordinador de eventos: 51,19%

Periodista: 49,96%

Ejecutivo de relaciones públicas: 49,48 %

Ejecutivo corporativo: 48,97 %

Taxista: 48,17 %

Los trabajos son muy vocacionales, el trabajo de militar, al menos en España, es de este tipo. No pagan mucho y piden a cambio un gran sacrificio que puede acabar con la propia vida. España no está en guerra, pero realizan maniobras y ejercicios para mantenerse en forma que pueden acabar con su vida. Por lo que, el dinero de esta profesión no parece ser suficiente para jugarse la vida o perderla, pasando mucho tiempo fuera de casa sin poder estar con la familia. En definitiva, nuestra familia es lo más importante que tenemos, ni el dinero y menos, un trabajo, pueden sustituir ese abrazo o esa conversación que no tiene precio.

Bombero o policía también son profesiones en las que la persona se juega la propia vida o puede sufrir lesiones importantes. Por lo que no es de extrañar que ocupen estas posiciones tan elevadas, el estrés es enorme cuando te estás jugando salvar o no la vida de una persona.

Sorprende en esta lista, ser coordinador de eventos, trabajo en el que el estrés por que todo salga bien puede suponer hasta una enfermedad. Aunque hay personas a las que le encanta saber que hay una fecha límite y tenerlo todo organizado, es su trabajo ideal que no dudan por hacer.

Al igual que el trabajo de periodista que es bastante vocacional, por lo que trabajar muchas horas cubriendo una noticia o estando pendiente de lo que pasa en el mundo que no suele ser demasiado bueno, puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Habrá llegado el momento de ponerse manos a la obra en busca de una nueva carrera profesional más tranquila. Por lo que será mejor que nos pongamos manos a la obra en busca de determinados trabajos más tranquilos, que nos permitan estar más cerca de casa y de los nuestros, además de disponer de tiempo libre para estar más tranquilo.