Si eres funcionario ándate con ojo: este es el motivo por el que te pueden despedir

Te pueden despedir si eres funcionario, será mejor que te andes con ojo por este motivo que cambiará para siempre este sistema. España es el país de Europa que más funcionarios tiene. Todo el mundo quiere dedicarse a algo para toda la vida y la única manera de conseguirlo es hacerlo de la mano de un trabajo estable que solo el estado o la administración pública es capaz de ofrecer, pero cuidado porque la dura realidad puede golpearte de lleno. A partir de ahora, nada es para siempre, ni un funcionario.

Este es el motivo por el que te pueden despedir si eres funcionario

Ser funcionario es el objetivo de miles de personas que no dudan en estudiar una oposición para conseguir la ansiada estabilidad. Una nómina muy fija que todos los bancos aceptan y que se convierte en la mejor garantía para tener una vida con todas las comodidades posibles. No importa la categoría o la edad, todo el mundo es igual frente a unos exámenes que quizás tengan los días contados.

Hay funcionarios y funcionarios, personas que siguen preparándose y estudiando, mientras que otras, simplemente se quedan en su silla e intentan hacer cada vez menos, sabiendo que al final de mes siempre cobrarán lo mismo. La trampa del funcionariado es ese dinero que siempre cae de la misma forma.

Es una cantidad de euros que son fijos y que implican una serie de privilegios que en la empresa privada no existen. El horario, pero sobre todo la productividad a la que no están obligados a ceñirse es lo que ha hecho reaccionar a Europa y consecuentemente a España que debe cumplir con unas directrices maestras.

Este es el motivo por el que pueden despedir a los funcionarios

Hasta la fecha los funcionarios han sido intocables, pero ahora todo puede cambiar. De la misma forma que se han realizado varias reformas para entrar dentro de los fondos Next Generation europeos se deberá acatar un sistema de funcionariado que sea más realista y que permita hacer que todos sean iguales frente a una problemática que va en aumento.

Se ha aprobado una serie de medidas que afectan de lleno a los funcionarios. Los obligan a pasar unas pruebas si quieren seguir cobrando lo mismo o en el peor de los casos mantener su puesto de trabajo. A partir de ahora, la administración debe hacer limpieza, acabar con las manzanas podridas de un sistema cuyo objetivo es servir a las personas, pero sobre todo tener a los más competentes al servicio de la ciudadanía.

Teniendo en cuenta que son los que han aprobado unos duros exámenes, deben tener unas cualidades que les inviten a seguir esforzándose y no acomodarse en un sistema que debería darles más de una alegría.

Los funcionarios deberán someterse a unas pruebas que premiará a los más eficientes y a los mejores, pero también penalizará a los que no lo sean. Tocará prepararse y estudiar con un sistema que podría cambiarlo todo. Ya no serán aquellos que no se pueden tocar o que deben aguantar en un puesto a contracorriente de sus habilidades o de su felicidad años y años.

A partir de ahora, los funcionarios deberán hacer lo mismo que hacen en Europa. Demostrar su productividad y sus habilidades que deben ir mejorando y no empeorando con el paso del tiempo. España se pone firme ante este sistema de funcionariado que debe adaptarse a los nuevos tiempos y a una visión más de empresa de servicio público, que es lo que realmente es.