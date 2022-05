Cuidar la alimentación en todos los aspectos es una de las claves para garantizar que vamos a estar sanos y que podamos vivir el mayor tiempo posible pero a veces no medimos mucho lo que comemos y nos dejamos llevar por impulsos o deseos que no es que sean muy recomendamos cuando se trata de alimentarse. Nos referimos al hecho de cocer poco los alimentos o abusar de aquellos que están crudos ya que en definitiva suponen un riesgo de intoxicación para nuestro organismo. En concreto, existen seis alimentos que no debes comer, según un experto en intoxicaciones alimentarias y que te desvelamos a continuación.

Los seis alimentos que no debes comer

La lista de seis cosas que un experto en intoxicaciones alimentarias no comerá nunca pasa de moda. Es una lista de ingredientes compuesta por Bill Marler , un abogado que demanda a cadenas de restaurantes por brotes de virus transmitidos por alimentos como E.coli ( Escherichia coli ) y norovirus.

Marler es un experto en el campo de las intoxicaciones alimentarias ya lo largo de su carrera como abogado ha ganado más de 800 millones de dólares en reclamaciones a sus clientes. Gracias a toda esta experiencia, se dio cuenta de que hay algunos alimentos que simplemente son demasiado riesgosos para comer .

Descubre a continuación los seis alimentos que debe evitar según un experto en intoxicaciones alimentarias.

Ostras crudas

Pueden ser uno de los obsequios más deliciosos del océano, pero los casos de intoxicación alimentaria directamente relacionados con los mariscos crudos van en aumento. La razón se debe al calentamiento global y al aumento de la temperatura del mar, que promueven el crecimiento microbiano que, a su vez, ingresa a la cadena alimentaria y, debido a que las ostras se comen crudas, directamente a tu cuerpo.

¿Cómo cocinar ostras de forma segura? Los chefs siempre sugieren hervir las ostras sin cáscara durante 3 minutos, freírlas en aceite a 190 °C durante 10 minutos o cocinarlas a 232 °C durante 10 minutos.

Bayas y frutas precortadas

Evítalas a toda costa. No solo son completamente inútiles y no ofrecen nada más que costos más altos y más envases, sino que el procesamiento adicional para cortar estas frutas en pedazos significa que pasan por más manos y tienen una cadena alimenticia más larga, lo que significa que hay más posibilidades de que la contaminación ingrese a la bolsa.

¿Debo lavar la fruta antes de comerla? Todas las frutas deben lavarse y fregarse minuciosamente con agua corriente, sin detergente ni jabón, incluso si tiene la intención de quitarles la cáscara. Los microbios y las bacterias pueden contaminar la pulpa de la fruta cuando la cortas.

Brotes de soja crudos

Los brotes de soja crudos han sido responsables de una serie de brotes de salmonella en los últimos años, ya que los climas cálidos de los países donde se cultivan suelen hacer que sean vulnerables a los brotes bacterianos.

¿Es seguro comer brotes de soja crudos? Los brotes de soja son seguros para comer crudos, pero primero deben lavarse bien. Los niños, las mujeres embarazadas y las personas con sistemas inmunológicos comprometidos deben evitar comerlos crudos.

Bistec poco hecho

A muchos les encantan los bistecs crudos, pero la desafortunada verdad es que los bistecs crudos o medio crudos pueden albergar bacterias dañinas. Por supuesto, esto podría ser un «escollo culinario» contra el que muchos chefs estarían dispuestos a morir, pero desde el Departamento de Agricultura de EE. UU. se recomienda no comer ni probar carne cruda o poco cocida.

Huevos crudos

Las décadas de 1980 y 1990 estuvieron llenas de brotes de salmonela, que muchos aún recuerdan hoy. Aunque el riesgo es mucho menor ahora que entonces, los huevos crudos aún representan un riesgo. Especialmente para ancianos, inmunodeprimidos y mujeres embarazadas.

Leche sin pasteurizar

La leche cruda ha experimentado un auge en popularidad en los últimos años, pero el problema es que la leche sin procesar es uno de los alimentos más riesgosos que se pueden consumir. De hecho, la leche sin pasteurizar puede ser un vehículo para bacterias dañinas como gérmenes, incluidos Brucella, Campylobacter, Cryptosporidium, E.coli, Listeria y Salmonella. Esto se aplica a la leche cruda de vaca, oveja y cabra.