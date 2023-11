Seguro que llevas toda la vida haciendo esto mal: la forma de colocar los cubiertos en el lavavajillas

La forma de colocar correctamente los cubiertos en el lavavajillas quizás te sorprenda, puede que lleves toda la vida haciendo esto mal. El lavavajillas nos ha salvado la vida, se ha convertido en la herramienta que nos hace la vida mucho más sencilla, de la mano de un lavado de estos elementos que usamos a diario sin necesidad de invertir casi tiempo. Simplemente vamos colocando los cubiertos, platos, ollas y sartenes y esperamos que este electrodoméstico haga su trabajo. De esta manera conseguirás colocar bien los cubiertos en el lavavajillas y hacer que se limpien correctamente.

Esta es la forma de colocar los cubiertos en el lavavajillas correctamente

En este momento quizás estés mirando cómo colocas los cubiertos en la cesta del lavavajillas, a veces, lo haces tan rápido o de forma automática sin pensar nada de nada, aunque en realidad, hay una forma correcta de hacerlo, que quizás no te hayas parado a pensar.

Lo normal es colocar los cubiertos en el lavavajillas es fundamental para conseguir un resultado que puede llegar a ser el mejor posible. Debemos equilibrar esta manera de poner los cuchillos, tenedores y cucharas, para que acaben dando lo mejor, un acabado perfecto y duradero.

Nos interesan que, además, se queden limpios y no se desgasten con el uso, ni por su paso por el lavavajillas. La forma correcta para conseguir que queden perfectos es a través de una colocación que sea la adecuada. Los mangos deben ir hacia arriba, algo que quizás no hacemos, al menos no de todos los cubiertos.

Los cuchillos es quizás el único cubierto que ponemos así, más que nada por seguridad. Al ir a sacarlos, podemos tener más de un susto. Algo que no sucede con los demás, que quizás los ponemos hacía arriba para retirarlos más rápidamente o conseguir que queden más limpios, nada más lejos de la realidad.

Si queremos que nuestra cubertería nos dure años y años, debemos optar por dejarla bien colocada en el lavavajillas para que todas las piezas queden perfectas y podamos retirarlas de forma segura. Es un proceso que realizamos de forma regular, por lo que debe ser lo más respetuoso con los cubiertos para conseguir que estas piezas estén dando su mejor cara durante toda su vida útil. A partir de ahora ya sabes cómo colocar los cubiertos.