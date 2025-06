Kiko Hernández, emocionado tras las palabras de Fran Antón en ‘Tentáculos’: «¿Estás llorando?»

Este miércoles 11 de junio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos Tentáculos. Entre otras cuestiones, se habló de las memorias de Bárbara Rey y de la situación que está atravesando Isabel Pantoja después de salir a la luz las imágenes de su paso por El Rocío. En un momento dado de la tarde, Carlota Corredera sorprendió a la audiencia al anunciar lo que estaba a punto de ocurrir en directo: «Ahora mismo va a suceder algo en Tentáculos que no ha sucedido nunca en televisión. Voy a hacer un atraco», comunicó la presentadora. Acto seguido, dejó a un lado el plató para dirigirse a la terraza del «pisito». Allí se encontraba Fran Antón, el marido de Kiko Hernández. «Buenas tardes», saludó Carlota Corredera al actor, y añadió: «Me encanta este momento». Tras pedirle perdón por el «atraco», la gallega no dudó en preguntarle como Kiko Hernández «consiguió engañarle».

«A ver, yo venía a acompañarlo», comentó Fran Antón. «No me refiero a eso, me refiero a cómo ha conseguido engañarle y que te enamores de él», aclaró Carlota Corredera. El actor melillense no tardó en responder: «Él es muy especial en todos los sentidos, y es intenso». Poco después, pasó al «pisito», donde habló más en profundidad con la gallega. De esta manera, quiso saber cómo era su compañero de Tentáculos en casa, más allá de lo que vemos en televisión. Por si fuera poco, añadió una pregunta muy concreta: «A ti, Kiko, ¿qué te ha contado de mí?». El melillense comentó que sabía que se conocieron en Sálvame y que le había hablado muy bien de ella: «Se enfadó con algo de la boda, que no le contestaste», aseguró. «Me invitó por WhatsApp», recordó la presentadora del programa que se emite de lunes a viernes en Canal Quickie y TEN.

«Y coincidimos en una cosa de Netflix y se escondió de ti», comentó Fran, admitiendo que ese fue el día que conoció a Carlota Corredera. El melillense fue más allá: «Estaba nervioso por el reencuentro, un poco ‘desquiciadillo’ por ese tema». Fue entonces cuando la gallega recordó que, cuando comenzaron a trabajar juntos, ni tan siquiera se hablaban. Y ese era un dato que desconocían sus jefes.

A pesar de todo, gracias a ese borrón y cuenta nueva que hicieron el primer día que coincidieron, los dos están felices con el proyecto en el que trabajan actualmente: «Nunca tendré una pareja profesional como él», aseguró la presentadora. Fue entonces cuando Antón añadió algo más: «Tengo que decir a su favor que él, aunque estuviese enfadado contigo, siempre decía que te quería mucho».

Acto seguido, el actor fue más allá: «Yo le veo feliz, en un momento profesional muy bueno. Está relajado, se lo pasa bien, hace el tonto». Lejos de que todo quede ahí, el improvisado invitado reconoció que, cuando se hizo pública su relación con el tertuliano, muchas personas empezaron a hablarle mal de él.

«Yo veía a ese equipo en Sálvame y yo decía: ‘es que no es él’, tenía un papel. Aquí lo veo con su papel y su carácter, pero siendo más él», expresó. El melillense, además, reconoció que su marido «es muy divertido» pero, cuando «se le cruza un cable, es mejor irte». Fue entonces cuando Carlota le interrumpió de forma contundente.

«¿Estás llorando, Kiko?», preguntó. El colaborador respondió rápidamente y de forma negativa, pero lo cierto es que estaba emocionado. «Pero hijo, si no estás llorando, ¿qué le hacemos?», preguntó su compañera en Tentáculos. Finalmente, Kiko se sentó junto a Carlota y Fran. Algo que la gallega aprovechó para preguntarle qué le había emocionado más de lo que había dicho su marido.

«Pues todo. Que alguien se fije en ti cuando tienes una imagen muy dura…», respondió el colaborador. Y añadió: «Esto que habéis hecho hoy, por ejemplo, a él le han puesto talones en blanco. Le han llamado del Deluxe, y nunca lo ha hecho». Aun así, después de esta corta pero intensa entrevista a Fran Antón, Hernández fue claro: «No sé si te lo voy a perdonar, directora, porque también hay que facturar».