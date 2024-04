¿Sabías que las abejas pueden reconocer rostros humanos?

Un reciente estudio publicado en The Journal of Experimental Biology ha revelado que las abejas tienen la sorprendente capacidad de reconocer rostros humanos cuando son entrenadas para hacerlo. Aunque los rostros humanos no son estímulos biológicamente relevantes para las abejas, éstas pueden ser entrenadas a través de un sistema de recompensas para distinguir entre diferentes rostros.

Los autores del estudio sugieren que las abejas, al igual que los seres humanos, pueden reconocer imágenes de objetos basándose en la relación entre algunas de sus características fundamentales. Este descubrimiento ofrece una visión fascinante de las capacidades cognitivas de estos insectos y plantea nuevas cuestiones sobre su comprensión del mundo que los rodea.

La capacidad de las abejas para reconocer rostros humanos

Hace algunos años, el doctor Adrian Dyer de la Universidad Monash de Australia publicó un estudio que sugería que las abejas podían aprender a seleccionar fotos de rostros humanos cuando se les ofrecía una recompensa de solución azucarada junto a la imagen presentada.

Sin embargo, este estudio fue recibido con escepticismo por el equipo liderado por el argentino Martín Giurfa, del Centro de Investigaciones sobre la Cognición Animal de Toulouse, Francia. Su crítica se centraba en la complejidad de las fotos utilizadas y la falta de control sobre qué aspectos estaban prestando atención las abejas. Giurfa y su equipo propusieron que las abejas podrían estar eligiendo basándose en diferencias en la tonalidad global de las imágenes, en lugar de centrarse en los rostros en sí.

En otro trabajo publicado en Nature en 2004, Giurfa sugirió que las abejas, al igual que los humanos, podrían reconocer objetos por su topología básica. Esta teoría se basaba en la idea de que los objetos se reconocen a partir de una configuración básica de elementos, como en el caso de reconocer una casa por su diseño fundamental, independientemente de su estilo arquitectónico específico.

Para probar si las abejas pueden reconocer rostros humanos a partir de su configuración básica, Giurfa, junto con el equipo de Dyer y otros colegas, realizó una serie de experimentos. Utilizando imágenes esquemáticas de rostros compuestas por puntos que representaban ojos, nariz y boca, así como fotos de caras humanas, entrenaron a las abejas para distinguir entre diferentes configuraciones de rostros. Descubrieron que las abejas podían aprender a distinguir entre rostros simplificados, e incluso reconocían la misma configuración en rostros diferentes.

Este estudio demostró que las abejas pueden aprender a reconocer y seleccionar configuraciones de rostros humanos. Sin embargo, Giurfa enfatiza que esto no implica que las abejas comprendan el concepto de rostro humano como lo hacemos los humanos. En cambio, utilizan la configuración de los elementos faciales para realizar la distinción. Este hallazgo destaca la capacidad de las abejas para percibir objetos a partir de su configuración básica, lo que tiene implicaciones tanto para la comprensión de la cognición animal como para el diseño de sistemas robóticos inspirados en la visión de las abejas.

Las curiosidades más sorprendentes

Con asombrosa precisión visual, las abejas poseen un total de cinco ojos distribuidos en su cabeza. Dos de estos ojos, los más grandes, son conocidos como ojos compuestos y se ubican a los lados de su cabeza. Por otro lado, tres ocelos más pequeños se encuentran en la parte superior de su cabeza. Esta disposición ocular le permite a las abejas enfocarse en objetos cercanos y tener una visión clara del mundo que las rodea, especialmente mientras vuelan.

Las abejas muestran una sorprendente inteligencia al poder reconocer caras, detectar colores y formas específicas. Sus cerebros están dotados de capacidades de razonamiento y cálculo, como se evidencia en la precisión con la que construyen las colmenas. Esta habilidad para la construcción meticulosa de sus hogares refleja la sofisticación cognitiva de estos insectos.

Las abejas dependen del sol para orientarse en su entorno. Tienen la habilidad única de percibir la luz polarizada, lo que les permite determinar la posición del sol incluso en días nublados.

Las feromonas, hormonas olfativas producidas por la abeja reina, desempeñan un papel crucial en la coordinación y el control del comportamiento de otras abejas en la colmena. Estas sustancias químicas tienen la capacidad de influir en el comportamiento de las abejas, haciéndolas más dóciles y colaborativas. Así, son fundamentales para regular el trabajo dentro de la colmena y para promover una convivencia armoniosa entre todos los miembros de la colonia.

Las abejas tienen una preferencia por el agua estancada, que puede parecer sucia para nosotros. Esto se debe a que su metabolismo requiere sales minerales en cantidades significativas, y estas sustancias son más accesibles en el agua estancada en lugar del agua de manantial.

El aguijón es exclusivo de las abejas hembras, un órgano que solo ellas poseen. Mientras que las abejas macho, conocidas como drones, carecen de esta defensa. Observando detenidamente, se puede notar una clara diferencia entre el extremo del abdomen de los machos, que termina de manera recta, y el de las hembras, que presenta la característica forma en «V».