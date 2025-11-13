Revelado uno de los secretos de Angelina Torres, la mujer más longeva de España: «Es muy bonita y grande..»

La esperanza de vida en el mundo ha aumentado muchísimo en las últimas décadas. En España actualmente se sitúa en torno a los 82 años según informa el Ministerio de Sanidad, pero lo cierto es que cada vez son más las personas que sobrepasan con creces esa media. De hecho, María Branyas Morera, fallecida el año pasado alcanzó los 117 años y 168 días siendo la mujer más longeva de nuestro país. Y ahora dicho título lo ostentaba Angelina Torres que falleció esta misma semana a sus 112 años, pero que a la vez se ha hecho viral de forma póstuma por un vídeo en el que mostraba uno sus secretos.

Torres nació el 18 de marzo de 1913 en el pueblo de Bellvís (Lleida), aunque desde muy pequeña vivía en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia. Y en una entrevista que concedió recientemente al doctor Manuel de la Peña, explicaba cómo se iba a dormir todas las noches acompañada de su rosario, que además colocaba debajo de su almohada. Un detalle que no ha pasado desapercibido para muchas personas que han descubierto la ternura de esta mujer que como decimos, murió el lunes 10 de noviembre en la ciudad condal.

El secreto de Angelina Torres, la mujer más longeva de España

En el vídeo, que podemos encontrar en la cuenta de TikTok del mencionado cardiólogo Manuel de la Peña, también presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, y que se ha hecho ahora viral a raíz de la muerte de la anciana, se ve a esta explicando al doctor qué es lo que hace todas las noches.

«El rosario me lo pongo debajo de la almohada» confesaba Torres, revelando su fe y emocionando a más de uno, al añadir que rezaba todas las noches. El médico se fija en la cruz que lleva el rosario, destacando lo bonita que es y también lo grande, a lo que ella le responde de forma afirmativa.

@doctormanueldelapena Angelina Torres es la persona más longeva de España. 🙏🏻 A sus 112 años, nos cuenta el secreto de tu longevidad. 📝 Soy el Dr. Manuel de la Peña, sígueme si quieres seguir aprendiendo sobre las personas más longevas del mundo. ♬ Inspiring Emotions – SerhiiVolynchuk

El vídeo sin embargo no es nuevo, ya que tiene fecha del pasado mes de agosto, aunque es ahora cuando la mujer ha fallecido que muchos lo comparten para darla a conocer y comprobar su ternura. En un momento final del vídeo dice estar muy feliz, y en su rostro se puede adivinar que realmente es así. Una mujer que ha podido vivir una vida larga y plena, siendo además la más longeva por detrás de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años). Ambas murieron el año pasado, y ahora Torres era la mujer de más edad en España, aunque tristemente ya no es así.

Una vida sencilla y de entrega a los demás

Angelina nació en 1913 en un pequeño pueblo de Lérida. Era la quinta de siete hermanos, y su padre murió cuando ella tenía sólo tres años. Es entonces cuando la familia decide trasladarse a Barcelona, al barrio del Eixample, muy cerca de la Sagrada Familia de la que contaba que la «vió nacer» (a pesar de que comenzara a construirse en 1882). Torres trabajó desde muy joven y a los 15 años ya era aprendiz de modista y corbatera. En una entrevista que se publicó hace poco, explicaba que su secreto para vivir tantos años era estar tranquila y tener buena compañía. En cuanto a su dieta, que interesaba a más de un médico para intentar descubrir la clave de vivir tantos años, Torres explicaba que su dieta se basaba en «platos caseros», además de comer un yogur al día (costumbre que también tenía María Branyas) pero no sólo eso, ya que también confesaba permitirse algún que otro capricho como por ejemplo tomar un helado por la tarde o un poco de chocolate.

Además estaba su fe como queda demostrado en el vídeo viral y también se encontraba su buena voluntad para con todo el mundo. De hecho, tras su fallecimiento, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, compartía en la red social X una foto con Torres, explicando que la había conocido meses atrás y que le había marcado una frase que iba a recordar siempre: «debemos ayudarnos unos a otros, con las manos llenas, nunca estrechas. Como le prometí, así lo haré».

Quién es ahora la mujer más longeva de España

La muerte de Angelina Torres, al igual que las de María Branyas y Piedad Loriente, pone de manifiesto el relevo generacional dentro de ese reducido grupo de mujeres que han logrado superar el siglo de vida en España. Con su fallecimiento, el testigo pasa ahora a Carme Noguera Falguera, nacida en Olot (Girona) el 22 de agosto de 1914, que a sus 111 años y 81 días se convierte oficialmente en la mujer más longeva del país. Según informa Longeviquest, Noguera ostenta también el nuevo récord de española de mayor edad del mundo, un reconocimiento que consolida la extraordinaria presencia catalana en la lista de los supercentenarios.