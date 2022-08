Si has volado en avión alguna vez en tu vida, probablemente has tenido la sensación de que uno de los trayectos, en concreto el de ida, fue mucho más largo y agotador que el otro, el de vuelta. Podríamos pensar que esto es sólo un engaño de la mente, pero en realidad hay una explicación. Te contamos la razón por la que los trayectos de ida en un avión no duran lo mismo que los de vuelta.

De hecho, esta no es una respuesta cualquiera sino una probada científicamente, aunque tenemos que aclarar que no se da en todos los casos.

Por qué los trayectos de ida en un avión no duran lo mismo que los de vuelta

Básicamente, lo que pasa es que hay un flujo de aire dentro del avión, pero que se produce a unos 10.000 metros de altura, y que recorre la superficie terrestre como una corriente, dividiéndose en cuatro espacios alrededor del planeta, dos en cada hemisferio, nos referimos al Jet Stream.

Según explica el piloto de Air Europa Alfonso de Bertodano a La Vanguardia, estos episodios tienen lugar en la troposfera, la capa de la atmósfera más cercana a la superficie del planeta, y alcanzan los 300 kilómetros por hora. Lo hacen siempre en dirección este, acortando los viajes hacia ese lado, y haciendo que cuando nos desplazamos hacia el oeste, realmente tardemos algo más en llegar a destino.

Sin embargo, como decíamos antes, esto no es una constante, porque las corrientes de aire descritas sufren cambios regularmente, y es imposible para las aerolíneas y los pilotos planificar cada vuelo porque el tráfico aéreo se volvería totalmente improvisado.

De hecho, las corrientes de aire son aprovechadas en un muy bajo porcentaje de los viajes, y queda supeditado al tráfico, a las urgencias de las empresas por arribar a destino y a los detalles propios de cada avión porque algunas de ellas no están preparadas para poder soportar esta presión durante horas.

En cualquier caso, cuando sea posible por las cualidades del avión y lo despejado de los cielos, se intentará seguir la corriente de aire hacia el este, no sólo para ahorrar unos minutos, sino además porque se protege a la unidad.

Como éstas han sido diseñadas con una vida útil determinada, ese rato que se recorta a cada tramo de vuelo podrá usarse en otro viaje, algo que a la industria le permite reducir millones de dólares en gastos.