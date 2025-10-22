La razón por la que los buzones de correos son amarillos en España

Los buzones de Correos se han convertido en todo un símbolo en nuestro país, un elemento clásico que cada vez se utiliza menos debido a las múltiples vías de comunicación online. Hoy te contamos por qué los buzones de Correos son amarillos en nuestro país, un color que está claramente relacionado con este servicio postal.

El símbolo de correos es una corneta con una corona real, una imagen que, combinada con el color amarillo del servicio postal hace que sea claramente reconocible por el público. Lo ves a lo lejos y ya sabes que aquello es un buzón de Correos.

El origen de los buzones de Correos

Todo empezó con los Tasso, una familia italiana que creó uno de los primeros servicios postales europeos. Allá por 1500 ya tenían un servicio implementado en países como Italia, España, Francia, Alemania y Bruselas. En el año 1624, los miembros de esta familia fueron nombrados condes, y 25 años después se mudaron a Alemania, donde cambiaron su apellido a Thurn und Taxis, siendo conocidos en España con la variante de Tassis.

Los vehículos que utilizaban los Tassis para repartir el correo postal eran amarillos, y en países como España, aunque con el paso de los años el servicio pasó a ser competencia del gobierno, su clásico color amarillo nunca se perdió, principalmente para que la gente pudiera seguir reconociendo que se trataba de este servicio al ver su color.

En cuanto al símbolo de Correos, fue diseñado a finales de los 70 por José María Cruz Novillo, responsable también del diseño de otros símbolos míticos de nuestro país como el de la COPE, el PSOE o Renfe.

Al conocer esta historia resulta curioso pensar que la familia «Tassis» realizaba servicios de transporte en vehículos amarillos… ¿serán también los responsables del inicio de los famosísimos taxis amarillos de lugares como Nueva York?.