¿Quieres descubrir cuál es la novela histórica escrita por el hijo de la bailaora La Chunga ?

De niño jugaba a escribir guiones de cine con su padre. Y hoy, cincuenta y tantos años después, ya publica su tercera novela. Un libro que acaba de salir a la luz. El autor es Luis Gonzalvo, el segundo hijo de la famosa bailaora, La Chunga. Como es habitual en él, se trata de una novela histórica, en la que el autor sumerge al lector, una vez más, en la vida y las costumbres de la España medieval. Los Gatos del Infierno nos cuenta la historia de un padre y una hija alquimistas, a los que el señor de Luna (una de las familias mas poderosas de Aragón) obliga a que le fabriquen oro para poder crear su propio reino. Por causa de una prostituta, Don Pedro de Luna tiene una disputa con el priorato de Biel, en la que media Ludovico, un siniestro monje, espía del monasterio. Ludovico busca venganza, y así comienza la historia. Una historia que se entrelaza con la revuelta de Urgel, en la que el conde de Urgel se levanta en armas contra el rey de Aragón tras el compromiso de Caspe.

La novela tiene un gran trabajo de investigación, tanto histórica como química. Todo lo que se cuenta alquimicamente es rigurosamente cierto, tanto las fórmulas para las curaciones como los métodos para obtener los productos químicos. “Esto no me ha resultado muy difícil, ya que soy joyero artesano y he estado veinte años trabajando en este oficio. Al no poder comprar muchos de los elementos que usaba, no me quedaba más remedio que hacerlos yo”, dice el autor. «Las curaciones o el motivo de las enfermedades son tal y como se cuentan en la novela», añade.

Es la tercera novela histórica de este autor; en la primera, Piedra Viva, nos contaba la historia de un misterioso tallista que existió realmente pero del que no se sabe nada a pesar de haber tallado en los monasterios mas poderosos de Aragón, y en la segunda, Lana y Sal nos relataba la historia de un pastor perteneciente a Casa de Ganaderos, una institución aragonesa que data de 1218, y que acaba convertido en pirata berberisco.

Desde niño

«De pequeño, jugaba con mi padre, que era director de cine, a hacer guiones para películas, de ahí me llegó la afición de escribir. Mi curiosidad me llevó a investigar la historia. La historia, nuestros ancestros nos han hecho como somos, y si conocemos la historia podremos comprendernos», dice el autor. Luis Gonzalvo tuvo el privilegio de crecer rodeado de los grandes intelectuales de la época, como Cela, Alberti, Sanguino, Viola…»aunque yo era muy pequeño y solo escuchaba las conversaciones de los mayores», recuerda. «No entiendes muy bien lo que dicen, pero con los años, vas apreciando y entendiendo aquellas conversaciones», apostilla.

Actualmente el autor está puliendo una novela sobre el Santo Grial de Valencia, el que más posibilidades científicas tiene de ser auténtico, en la que se incluyen las últimas investigaciones sobre él, según algunas teorías. «Creo que será una novela referencial. Se trata de una idea que hace tiempo me da vueltas en la cabeza. Sabemos que el Grial se guardó en San Juan de la Peña durante cientos de años, hasta que el rey Martín el Humano lo pidió para llevárselo a Zaragoza. Pero…¿los monjes se desprendieron de la que quizá fuese la reliquia más importante de la cristiandad?. ¿Le dieron el cáliz auténtico?», nos avanza.