Por qué tener demasiado tiempo libre podría ser peligroso para tu salud

El tiempo libre es necesario para disfrutar de momentos de ocio en los que relajarse con alguna afición que guste, como ver alguna serie o película, salir a pasear o lo que sea en cada caso. A todos nos gusta tener tiempo libre para disfrutarlo con lo que nos apetezca hacer, pero tener demasiado tiempo libre puede ser perjudicial para la salud, y si sigues leyendo te contamos los motivos.

El bien más preciado que tenemos en la vida es el tiempo, y lamentablemente no suele haber mucho disponible para realmente disfrutarlo ya que gran parte del que tenemos día a día se «gasta» en trabajar, comer y dormir. Sin embargo, como todo en la vida, debe haber un equilibrio entre el tiempo libre y nuestras rutinas, e igualmente malo y poco saludable es no tener tiempo libre como tener demasiado.

Tener demasiado tiempo libre es malo

Según dicen los expertos, tener poco tiempo libre afecta negativamente a nuestro día a día, ya que estar la mayor parte del tiempo ocupados genera un mayor estrés, lo que se traduce en un menor bienestar, y si eso se va a acumulando con el paso de los días se puede llegar a una situación insostenible. También es negativo el caso contrario, tener demasiado tiempo libre, por ejemplo por no tener trabajo y no tener nada que hacer, esas horas libres día a día al final pasan también una factura que puede ser muy negativa para la salud.

Investigadores de Estados Unidos llevaron a cabo un estudio titulado ‘Having Too Little or Too Much Time Is Linked to Lower Subjective Well-Being’ para analizar en profundidad cómo afecta a las personas el exceso de ociosidad y tiempo libre. Más de 21.700 estadounidenses participaron en una encuesta sobre el uso del tiempo, en la cual relataron con todo detalle qué hicieron las 24 horas anteriores, indicando la hora del día de cada actividad que llevaron a cabo, anotando también su sensación de bienestar en cada momento.

Los investigadores determinaron que, a medida que aumentaba el tiempo libre en la vida de los participantes en la encuesta, también aumentaba su bienestar, estabilizándose a las dos horas y disminuyendo después de las cinco, esto es, que al tener al menos 5 horas libres el bienestar ya no es tal y no se disfruta de esa situación, sobre todo cuando se trata de algo habitual y no de un día ocasional.

Lo cierto es que los resultados de esta y otras investigaciones son claros al respecto, y es que mucho tiempo libre no es bueno para la salud mental, y en muchos casos tampoco para la física, dependiendo de en qué se invierta todo ese tiempo que sobra.