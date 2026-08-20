Qué significa el proverbio: “Ningún río llega al mar sin antes hacer las paces con cada piedra”
Todo lo que debes saber sobre el significado de este proverbio irlandés que se ha hecho viral
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«Ningún río llega al mar sin antes hacer las paces con cada piedra». Este es un proverbio de origen irlandés que se ha hecho viral y que tiene una explicación clara: a lo largo del camino tendrás que enfrentarte a obstáculos con los que tendrás que convivir e incluso tendrás que cambiar de estrategia para llegar al final de un camino largo que se simboliza como el mar. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este proverbio que tiene su origen en Irlanda.
«Sentencia, adagio o refrán». Así define la Real Academia Española la palabra proverbio, que tiene su origen en el Libro de Proverbios de la Biblia, los refranes que se utilizaban en griego y latín en la Antigüedad Clásica o en el periodo greco-romano de la Edad Antigua. Muy famosos también son los proverbios orientales, que han sido una enseñanza de vida para muchas generaciones y que se siguen estudiando en el día a día.
«Ningún río llega al mar sin antes hacer las paces con cada piedra». Este es el último proverbio que se ha hecho viral y, según los expertos, tiene un origen irlandés. Esta frase hace referencia al río como el ciclo de vida de la persona, que puede ser largo e incluso tortuoso hasta desembocar en el mar, que puede ser el objetivo final camino al éxito o el propio fin de vida de una persona. Aquí, las piezas representan los problemas u obstáculos que pueden aparecer dentro de este proceso.
Y este proverbio no recomienda enfrentarse a los problemas, sino distinguir estas dificultades y tener la inteligencia para no gastar energía combatiendo contra ellas. De ahí viene el «hacer las paces», sobre la habilidad humana para aceptar los problemas y saber reconducir sobre la marcha y tener la capacidad para poder tomar otras decisiones a las previstas en un principio. Además de un cambio de estrategia, este «hacer las paces» también hace referencia al acto de pedir ayuda o tener la inteligencia emocional para abandonar un camino que no conviene.
Los mejores proverbios
Además, en este río las personas también pueden encontrar otros desniveles o cauces no previstos que pueden hacer más largo el camino al éxito. El resumen es que ningún camino importante se completa sin aprender a convivir con estos obstáculos, aceptarlos y no gastar energía contra los problemas que no merecen la pena y que puede que no tengan solución. Otros proverbios irlandeses que también han servido de aprendizaje para las personas a lo largo de la historia son los siguientes, y que recoge la página especializada Shamanrites:
- «Dí poco y dilo bien».
- «Aquel que no prospera en sus sueños, no prosperará despierto».
- «Lo que está bien hecho se mostrará en sus resultados».
- «Quien no mantiene sus armas en tiempos de paz, no tendrá armas en tiempos de guerra».
- «La peor vaca del establo es la que muge más alto».
- «Mejor no ser que existir sin una educación».
- «Mejor no empezar que dejar sin terminar».
- «No hay decepción tan grande como una promesa sin cumplir».
- «Las faltas de un hombre serán como una montaña antes de que él mismo las vea».
- «Hay tres cosas en la vida que llegan sin que uno las pida: miedo, amor y celos».
- «Cuida que tu chimenea esté barrida antes de apuntar a las cenizas de tu vecino».
- «Mejor una parte pequeña que sea bendita que una gran parte que sea maldita».
- «Cásate con una mujer en la montaña y te casarás con la montaña».